"Unsere Idee ist, zu gewinnen" Von Winfried Heck "Wir sind froh, dass es endlich los geht." Auch im neunten Jahr als Trainer der Volleyball Bisons Bühl spürt Ruben Wolochin vor dem Saisonstart das große Kribbeln. Im Heimspiel gegen Herrsching (20 Uhr, Großsporthalle) wird sich morgen erstmals zeigen, ob der Kader mit den richtigen Spielern ergänzt und optimal vorbereitet wurde. Die Freude ist um so größer, weil inzwischen auch Neuzugang Bruno Lima in Bühl eingetroffen ist und seit Montag mit der Mannschaft trainiert. "Wir haben diese Woche jeden Tag hart gearbeitet und mit jedem Tag klappt es ein bisschen besser." Ganz ohne Sorgen geht Wolochin allerdings nicht in die Saison. Zuspieler Mario Schmidgall war leicht angeschlagen und ist erst am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen und noch ist offen, ob er spielen kann. Schon beim Turnier im italienischen Valentia wurde Schmidgall deshalb durch Neuzugang Stefan Thiel ersetzt. "Stefan ist richtig gut in seine Rolle hinein gewachsen und hat vor allem beim 3:0-Sieg gegen Rottenburg stark gespielt", ist der 48-jährige Wolochin von den Fähigkeiten des Neuzugangs überzeugt. Daher sei es überhaupt kein Problem, Thiel auch gegen Herrsching aufs Feld zu schicken. Auch der erst in dieser Woche gekommene Lima, der nach der WM eine zehntägige Volleyball-Pause eingelegt hatte und sich einer Zahn-OP unterzog, dürfte schon gegen Herrsching erste Wahl sein. Vor allem das wichtige Zusammenspiel mit den Zuspielern klappe von Tag zu Tag besser, so der Bisons-Trainer. Spannend ist morgen aber auch, wen der Gegner aufs Feld schicken wird. Der selbst ernannte "geilste Club der Welt" hat seine Mannschaft kräftig umgebaut und gleich acht Neuzugänge verpflichtet, von denen einer aber schon wieder weg ist. Der für die Außenposition eingeplante Russe Artem Sushko ist noch vor Saisonbeginn nach Korea abgewandert, so dass Herrsching nochmals aktiv werden musste und kurzfristig den Kolumbianer Humberto Machacon verpflichtete. Etliche neue Spieler beim Gegner Prominentester Neuzugang beim Gegner ist Ex-Nationalspieler Lukas Bauer, der aus Frankfurt an den Ammersee wechselte. Neu sind auch die beiden jungen Zuspieler Johannes Tille und Leon Dervisaj, sowie zwei US-Amerikaner für die Mitte und die Diagonale. Jedoch ging mit Nationalspieler Tom Strohbach, dem nach Friedrichshafen gewechselten Zuspieler Martin Krüger und Liga-Top-Scorer Christoph Marks viel Qualität verloren. Wolochin rechnet aber trotzdem mit einem höchst engagierten und absolut wettbewerbsfähigen Gegner. "Der Kader ist eine sehr interessante Mischung, abzuwarten bleibt aber, wie es mit der Balance im Team klappt." Vor allem die Achse mit Bauer und den beiden Tille-Brüdern auf der Zuspiel- und Liberoposition habe viel Potenzial. "Herrsching gibt sich auch immer sehr witzig, sie sind aber kein Witz", sieht Wolochin das betont auf Lockerheit getrimmte Image des Gegners, der stets im Lederhosen-Look aufläuft und sich gerne als Underdog gibt, nur als Fassade. Tatsächlich werde höchst professionell gearbeitet mit dem Ziel, die Großen der Liga zu ärgern. Die Großen ärgern will auch Bühl in dieser Saison, zunächst aber soll der Auftakt gegen Herrsching erfolgreich gestaltet werden. "Unsere Idee ist, zu gewinnen."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Nicht einkalkulierte Niederlagen Bühl (red) - Nicht unbedingt einkalkulierte Dämpfer mussten die beiden Volleyball-Oberligisten aus der Region einstecken. Sowohl Regionalliga-Absteiger TV Kappelrodeck als auch die Jung-Bisons aus Bühl kassierten eine 2:3-Niederlage und holten somit lediglich einen Punkt (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nicht unbedingt einkalkulierte Dämpfer mussten die beiden Volleyball-Oberligisten aus der Region einstecken. Sowohl Regionalliga-Absteiger TV Kappelrodeck als auch die Jung-Bisons aus Bühl kassierten eine 2:3-Niederlage und holten somit lediglich einen Punkt (Foto: dpa). » - Mehr Bühl

Seit zehn Jahren Bundesliga Bühl (red) - Ein runder Geburtstag steht den Bühler Volleyballern bevor: Die am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching beginnende Bundesliga-Saison ist bereits die zehnte der Volleyball Bisons Bühl im Oberhaus des deutschen Volleyballs (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Ein runder Geburtstag steht den Bühler Volleyballern bevor: Die am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching beginnende Bundesliga-Saison ist bereits die zehnte der Volleyball Bisons Bühl im Oberhaus des deutschen Volleyballs (Foto: toto). » - Mehr