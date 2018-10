Erfolgswelle weiter reiten Von Christian Rapp Glasgow hat das "Old Firm" mit den Celtics und den Rangers, der Ruhrpott die Rivalität Schalke gegen Dortmund und in Rom sind sich die Fans von Lazio und AS spinnefeind. In Mittelbaden sucht dagegen der ewig junge Vergleich zwischen dem SV Bühlertal und dem VfB Bühl seinesgleichen. Derbys sind das Salz in der Fußball-Suppe, das gewisse Extra, vor allem, wenn sich zu der normalen Rivalität noch eine brisante Tabellenkonstellation dazugesellt. Morgen empfängt der SV Bühlertal auf dem heimischen Mittelberg als souveräner Landesliga-Spitzenreiter die Gäste aus der Zwetschgenstadt, die mit einem Sieg ihrerseits das Titelrennen wieder spannend machen können. Der SVB schwimmt momentan auf einer riesengroßen Erfolgswelle, neun Siege in Serie stehen nun zu Buche. Auch in den vergangenen "zwei ereignisreichen Wochen", wie es Trainer Johannes Hurle ausdrückt, mit den Partien gegen Sinzheim (3:1) und beim ersten Verfolger SC Durbachtal (2:1), hielt sich der souveräne Tabellenführer schadlos. Dabei zeigte sich Hurle mit dem Auftritt in Durbachtal nicht gänzlich zufrieden: "Am Samstag dürfen wir die erste Halbzeit nicht verschlafen, sonst gibt es ein böses Erwachen. Schließlich verfügt der VfB über spielerisch starke Jungs wie Nico Bohn, Yannik Sauer und Benjamin Göhringer." Dass morgen ein nicht gerade alltägliches Spiel auf seine Elf wartet, hat Hurle bereits unter der Woche festgestellt: "Für mich ist es ja das erste Derby als Trainer. Aber es war schon eine andere Atmosphäre im Training festzustellen. Natürlich gehören zu einem Derby Emotionen und Leidenschaft, aber wir dürfen eine gewisse Sachlichkeit nicht vergessen und unseren Matchplan verfolgen. Wir wollen agieren, nicht reagieren. Ich freue mich aufs Derby." Vorfreude verspürt sein Bühler Kollege dagegen (noch) nicht. Schließlich war Alexander Hassenstein unter der Woche vielmehr damit beschäftigt, seine angeschlagenen Spieler zu zählen. "Wir haben noch etliche Fragezeichen, was das Personal angeht. Im Moment weiß ich noch nicht, wer rechtzeitig fit wird und wie wir spielen werden", erklärt der Pädagoge. Zudem habe sein Team noch am 1:1 gegen Sinzheim "zu knabbern". Auch wenn Hassen- stein die Favoritenrolle dem SVB zuschiebt ("Sie sind absoluter Topfavorit auf den Aufstieg"), chancenlos sieht er seine Elf nicht: "Im vergangenen Jahr hieß es, dass wir besser drauf sind, dass wir die Favoritenrolle haben und dann haben wir zu Hause vier Dinger kassiert. In einem Derby ist immer alles drin." Trotz der spielerischen Klasse des Spitzenreiters, der auf Maximilian Keller (Urlaub) und Patrick Hörth (Sprunggelenk) verzichten muss, will der VfB-Trainer "sicherlich nicht den Bus vor unser Tor parken, sondern auch mitspielen". Der Erste empfängt den Vierten, zwei spielstarke Teams und eine gesunde Rivalität: Es ist alles angerichtet für ein spannendes Bühlot-Derby.

