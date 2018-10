Giganten-Zoff im Paradies

Von Frank Ketterer So kurz vor dem Rennen will Sebastian Kienle nicht noch mehr Öl ins ohnehin schon lodernde Feuer gießen, stattdessen versucht er, ein wenig zu löschen. Der Patrick habe nun mal nicht die Übersaison gehabt, konstatiert der Triathlet aus Mühlacker, da könne es schon mal vorkommen, dass einer dünnhäutig reagiert. Und überhaupt: Letztendlich sei die Affäre "für uns alle nicht so schlecht gewesen", findet Kienle, schon wegen der medialen Aufmerksamkeit, die sie erzeugt hat. Schließlich geht es um einen durchaus veritablen Verbal-Zoff. Und weil er sich zwischen Sebastian Kienle und Patrick Lange, den beiden deutschen Hawaii-Champions, und in Kailua Kona zugetragen hat, ist es ein Zoff unter Giganten - und das auch noch mitten im Paradies. Begonnen hat dieser mit einer Bemerkung Langes. Der Vorjahres-Hawaii-Sieger aus Darmstadt hatte auf Nachfrage kund getan, es gebe niemanden, der ihn mehr motiviere als der Kollege Kienle. Begründung: "Wir sind zwei Athleten, die komplett unterschiedliche Renntaktiken haben. Dass wir aneinander geraten, ist programmiert, weil er es verachtet, wenn man auf der Radstrecke nicht die Bäume ausreißt, vorneweg fährt und die Offensive sucht, sondern so wie ich meine Renntaktik gestalte." Diese wiederum beschrieb Lange der FAZ so: "Ich richte mich auf dem Rad eher nach den anderen. Ich bleibe dran, versuche immer legal zu fahren, halte lieber zwei Meter mehr Abstand als vorgeschrieben. Ich fahre aber, wenn ich mich an einem starken Radfahrer orientiere, eher hinterher." Der Kollege Kienle widerspricht dieser Darstellung zumindest im Kern keineswegs. In einem Punkt freilich geht der Champion von 2014 ganz und gar nicht d'accord, jenem nämlich, dass Lange auf den 180 Radkilometern immer regelkonform unterwegs sei, also außerhalb des kräftesparenden Windschattens des Vordermanns. Ein Abstand von zwölf Metern ist auf der Langstrecke vorgeschrieben. Wer diesen nicht einhält, wird mit einer Zeitstrafe belegt. Zumindest "grenzwertig" nennt Kienle das Rennverhalten Langes auf dem Rad. "Wenn man es freundlich ausdrücken will, testet er Grenzen aus - und überschreitet diese auch." Auf die unfreundliche Version verzichtet der Blondschopf lieber. Nicht verkneifen kann er sich allerdings den Hinweis, dass Lange in den vergangenen vier Jahren bereits sieben Mal wegen Windschattenfahrens bestraft wurde - und das, obwohl es unmöglich sei, die kompletten 180 Radkilometer von Kampfrichtern "überwachen" zu lassen. "Wir Athleten auf der Strecke sehen auch, wie sich andere Athleten verhalten, wenn keine Kampfrichter anwesend sind", sagt Kienle. Auch diese Worte sind mehr oder weniger direkt an Lange gerichtet. Neu ist der Streit ums Windschattenfahren beim Ironman freilich nicht. Nachvollziehbar ist er zudem, auch im aktuellen Fall: Kienle ist einer der stärksten Radfahrer im Feld. Er ist darauf angewiesen, auf dem Bike einen möglichst großen Vorsprung auf die besten Läufer herauszufahren, sonst hat er keine Chancen auf den Sieg. Lange wiederum ist einer der besten Läufer auf Hawaii - und muss auf dem Rad darum bemüht sein, den Rückstand auf Jungs wie Kienle möglichst gering zu halten, ohne sich dabei kaputt fahren zu lassen. Ein bisschen Windschatten kann da hilfreich sein. Oder mal so gesagt: Je weniger Abstand zum Vordermann besteht, um so mehr Kraft lässt sich für den abschließenden Marathon sparen. Im heutigen Rennen (18.35 Uhr/ZDFsport.de und ZDF) dürfte somit auch die richtige Taktik eine tragende Rolle spielen und das gegenseitige Beobachten und Belauern. Zumal Jan Frodeno verletzungsbedingt nicht am Start ist - und damit der Fixstern, an dem sich der Rest des Feldes wohl hätte orientieren müssen. Frodeno, Sieger der Jahre 2015 und 2016, gilt als der kompletteste Dreikämpfer von allen, als einer, der sowohl schnell Radfahren als auch Laufen kann - und schnell schwimmen obendrein. "Er hätte aus jedem Rennszenario als Sieger hervorgehen können", sagt Kienle. Durch Frodenos Absenz sei das Rennen taktisch "offener" geworden, findet er: "Es gibt weniger Szenarien, auf die man sich einstellen muss." Sebastian Kienles Siegchancen hat das durchaus erhöht. Die von Patrick Lange allerdings auch.

