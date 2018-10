Die Keller-Bande mischt die Landesliga auf

Nach der Rückkehr des "verlorenen Sohnes" (Philip) vom Oberligisten SV Oberachern kam es auf dem Mittelberg nach zwei Jahren wieder zur Zusammenführung der vier Kellers. Sebastian, Maximilian und die Zwillinge Moritz und Philip sind seit Sommer bei ihrem Heimatverein SV Bühlertal wiedervereint und mischen derzeit gemeinsam die Landesliga auf.

Zwillinge (Helmut und Erwin Kremers, Andreas und Michael Zeyer, Hamit und Halil Altintop, Lars und Sven Bender) hat's selbst im Profifußball oft gegeben, drei Brüder schon weniger - und vier Brüder in einer Landesliga-Spitzenmannschaft, das gibt es dann doch sehr selten. Zählt man noch Sebastians Schwager Andreas Fianke hinzu, dann stellt der Keller-Clan fast eine halbe Mannschaft.

Fußball ist bei den Kellers Familiensache. Leidenschaft und Talent bekamen die vier Jungs von Vater Rolf Keller, der in den Glanzzeiten des SVB als Spielmacher brillierte, vererbt. Und Mutter Brigitte, ebenfalls mit dem Fußballvirus infiziert, motivierte das Quintett nicht nur zum Kicken, sondern unterstützte es bei der schönsten Nebensache der Welt mit all ihren Kräften. Oftmals musste sie sich gar zweiteilen (eine Halbzeit Mittelberg, eine Halbzeit Hägenich), um mit ihren Jungs mitfiebern zu können. Und gäbe es das goldene Lenkrad für gefahrene Kilometer, sie hätte es mehr als verdient. Brigitte und Rolf sind, obwohl ihre Jungs längst als Fußballer flügge geworden sind, noch immer in der SVB-Jugendvorstandschaft aktiv.

Angefangen hat alles auf dem Bolzplatz hinter Brigittes Elternhaus. Da spielten die Keller-Brüder in jeder freien Minute "zwei gegen eins" und einer stand im Tor. Schon als kleine Buben haben die vier Kellers ihren Vater auf die Fußballplätze begleitet, später dann unter ihm in der Jugend trainiert. Außer Maximilian, der als Zweitältester zwar nie in diesen Genuss kam, aber dennoch seinen Weg als Fußballer machte. Mittlerweile sind sie, die allesamt über das gleiche Gardemaß von 1,85 Metern Körpergröße verfügen, miteinander zu festen Kickergrößen gereift, die sich auch schon im Stahlbad Oberliga (Philip) und Verbandsliga (Sebastian, Maximilian, Moritz) freigeschwommen haben.

Der Älteste

Sebastian ist mit seinen 31 Jahren der Anführer der Keller-Bolzplatzkinder. Der stolze Vater einer fast zweijährigen Tochter (Lilli) ist aber auch das Herz der SVB-Mannschaft. Er zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden, gibt dem SVB-Spiel den Rhythmus vor. "Wir spielen zwar nicht mit einem klassischen Zehner, aber Sebastian ist einer unserer Mittelfeldmotoren. Er gibt nie auf und ist sehr selbstkritisch. Er ist für unser Spiel eminent wichtig und für mich persönlich mehr als eine rechte Hand auf dem Platz", sagt der neue Trainer Johannes Hurle. Für ihn sind ohnehin alle vier Kellers "aufgrund ihres Niveaus und ihrer total professionellen Einstellung Vorzeigeathleten, die sich im Training selbst gegenseitig nicht schonen". Sebastian freut sich ganz besonders auf das heutige Bühlot-Derby, denn er hat als einziger der Keller-Brüder auch schon beim VfB Bühl Verbandsligaluft geschnuppert.

Der Besonnene

Maximilian Keller ist 27 Jahre jung und eher ein ruhiger Typ, der sich gerne im Hintergrund hält. Als Student hat er auch schon Auslandserfahrung in den USA gesammelt. Als Fußballer hat er einen langen Leidensweg hinter sich. Fast zwei Jahre lang quälte er sich mit einer Hüftverletzung herum, musste gleich zweimal unters Messer. Doch der Stürmer kämpfte sich zurück, ist jetzt fast wieder bei 100 Prozent seines Leistungsvermögens, hat bereits sechs Saisontore erzielt und ist derzeit aus der Mannschaft nicht wegzudenken, fehlt aber gegen Bühl. "Maximilian ist sehr zurückhaltend, aber sehr gewissenhaft und pflichtbewusst. Er arbeitet auch als Stürmer leidenschaftlich gegen den Ball und macht seine Tore", ist Trainer Hurle keineswegs überrascht über Maximilians konstant gute Leistungen.

Die Zwillinge

Moritz und Philip Keller (beide 25) sind Energiespieler, die mit ihrem Elan das gesamte Team mitreißen. Sie sind aggressiv, kopfballstark, schnell und trickreich. Und beide haben immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Moritz spielt mittlerweile in der Innenverteidigung und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der SVB erst elf Gegentore kassiert hat. "Moritz will Verantwortung übernehmen und ist sehr kommunikativ. Er ist im Training und im Spiel ein 100-Prozent-Spieler und strahlt in der Dreierkette sehr viel Ruhe aus", meint Hurle über seinen Kapitän.

Philip Keller, dem man beim SV Oberachern aufgrund seiner fußballerischen und menschlichen Qualitäten nachweint, agiert in der Offensive, reißt mit seinen unwiderstehlichen Läufen immer wieder Lücken in die gegnerische Abwehr und hat auch die Lizenz zum Toreschießen. Im Spitzenspiel beim SC Durbachtal erzielte er beide Treffer zum 2:1-Sieg. Zum SVB kehrte Philip zurück, weil Oberligafußball und Meisterprüfung nicht unter einen Hut zu bringen waren. "Philip ist mit seiner Athletik und brutalen Dynamik eine Waffe. Und jetzt hat er auch wieder die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor", sagt Hurle.

Doch zurück zum Landesliga-Geschehen. Der SVB ist nach zehn Spielen noch immer ungeschlagen und leistete sich dabei nur zum Saisonauftakt ein Remis (3:3 beim Rastatter SC/DJK). Eine beeindruckende Serie, die gerade heute im prestigeträchtigen Bühlot-Derby gegen den VfB halten soll. Die Kellers werden jedenfalls alles dafür tun, dass die Punkte auf dem Mittelberg bleiben.