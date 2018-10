Nachlegen erwünscht Nach dem gelungenen Saisonauftakt am vergangenen Samstag mit einem 3:2-Penaltysieg über Stuttgart wollen die Baden Rhinos in der Eishockey-Regionalliga mit einem weiteren Heimsieg gegen Bietigheim-Bissingen heute um 19.30 Uhr nachlegen. "Es war nicht alles so, wie ich es mir vorstelle, und natürlich hatten wir im Shootout auch das nötige Glück, aber dennoch hat sich meine Mannschaft in das Spiel hineingekämpft. Darauf lässt sich aufbauen. Gegen Bietigheim müssen wir uns aber steigern, um auch diese Aufgabe zu bewältigen", weiß Hügelsheims Coach Richard Drewniak um den Brocken, der auf seine Mannschaft zukommt. Die Reserve des DEL2-Serienmeisters hat gegenüber Drewniak einen gewissen Vorteil. "Bietigheim kann neben dem eigentlichen Regionalligakader auch auf eine große Auswahl von Spielern der Junioren in der DNL2 zugreifen und somit stets mit voller Bank antreten", kennt auch Sportvorstand Pascal Winkel die Stärke des Profistandorts. Trotzdem ist der amtierende Meister, der in der Vorsaison im Finale Drewniaks damalige Eisbären Eppelheim besiegte, nicht unverwundbar. Im Auftaktspiel gelang den Ellentälern ein unaufgeregter 6:1-Heimerfolg über Aufsteiger Freiburg. Die Auswärtsfahrt nach Ravensburg ging jedoch in die Hose. Früh lag das Team vom neuen Trainer Jakob Vostarek mit 0:2 zurück, kam im Mittelabschnitt zum zwischenzeitlichen Ausgleich, um am Ende aber doch mit 3:7 zu unterliegen. Gegen Hügelsheim soll sich dies möglichst nicht wiederholen, und auch schon rein aus Prestigegründen wollen die Steelers am Airpark gewinnen. Zweimal konnte Bietigheim die Rhinos in den vergangenen Jahren aus dem Halbfinale werfen. Für die mittelbadischen Eishockeycracks Grund genug, um im direkten Vergleich endlich wieder oben auf zu sein und auch Coach Drewniak hat ja noch seine Rechnung offen. Gegenüber dem Kader vom Auftaktspiel wird Mittelstürmer Dennis Walther wieder mit von der Partie sein. Verzichten müssen die Nashörner aber wohl weiterhin auf Kapitän Christian Böcherer, der nach seiner Verletzung noch nicht voll belastbar ist. In der Tabelle liegen die Mannschaften eng zusammen. Einzig Zweibrücken konnte aus den ersten beiden Spielen zwei Siege, beide jedoch nach Penaltyschießen, und somit nur vier Punkte einfahren. Ein Sieg vor eigenem Publikum wäre für die Rhinos wertvoll, stehen doch dann drei schwere Auswärtsspiele in Heilbronn, Eppelheim und Freiburg an. (ndm)

