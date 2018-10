So schön kann Derby sein

A Süd: Topspiel in Sandweier Baden-Baden (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem Rangdritten FV Sandweier und Ligaprimus VfR Achern. In den Kreisligen B4 und B5 steht am Wochenende der erste Rückrunden-Spieltag auf dem Programm (Foto: fuv/av). » Weitersagen (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem Rangdritten FV Sandweier und Ligaprimus VfR Achern. In den Kreisligen B4 und B5 steht am Wochenende der erste Rückrunden-Spieltag auf dem Programm (Foto: fuv/av). » - Mehr