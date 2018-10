Eine gefühlte Niederlage

Fabian Hegele war mit den Fingerspitzen noch dran. Der Schlussmann des SV 08 Kuppenheim ahnte die Ecke, doch gegen den strammen Elfmeter von Kevin Sax ins linke obere Eck war Hegele letztlich machtlos. Als der Ball schließlich im Tor zappelte, senkten sich die Köpfe der Wörtelkicker nach unten, jegliche Spannung wich aus den Körpern der Schwarz-Blauen. Der sicher geglaubte Sieg, dieser so nahe Befreiungsschlag - einfach weg. In der 92. Minute, mit der letzten Aktion des Spiels. Stattdessen fühlte sich das 2:2 gegen den Kehler FV wie ein richtig übler Nackenschlag an. Eben wie eine gefühlte Niederlage.

Das Entsetzen über zwei verlorene Zähler spiegelte sich auch im Gesicht von Matthias Frieböse wieder. Der 08-Trainer war sauer, nicht auf Schiedsrichter Leroy Gallus, obwohl dieser zunächst für ein, zwei Sekunden weiterspielen ließ, bevor er doch auf Strafstoß entschied, sondern auf sein eigenes Team. Auf die Art und Weise, wie es zu dem späten Nackenschlag gekommen war: "In der Nachspielzeit haben wir die Möglichkeit, an die Eckfahne zu gehen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Wir verlieren aber den Ball und fangen uns so ein Ding. Ich bin sprachlos. Wir investieren viel, spielen eine überragende erste Hälfte und am Ende stehen wir quasi mit leeren Händen da."

Dabei brachten die Wörtelkicker eine der besten Halbzeiten der bisherigen Saison auf den Platz. Hinten stand die Defensive sicher, im Mittelfeld zog der junge Alwin Tran als Ballverteiler geschickt die Fäden, und in der Offensive zeigten Steven Herbote, Marek Balzer und Lucas Grünbacher einige schöne Kombinationen - mit einem Manko: die Chancenauswertung. Allein Balzer hätte mit seinen Möglichkeiten (16., 24., 33.) für eine komfortable Führung sorgen müssen, vergab aber höchst fahrlässig. Dass dies nicht bestraft wurde, lag am ziemlich biederen Auftritt der Gäste. Ideenlos, fehlerbehaftet im Spielaufbau, wenig Laufbereitschaft - der KFV blieb einiges schuldig. So ging der SV 08 doch noch mit einer Führung in die Pause: Nach einem langen Ball von Herbote setzte sich Balzer im Luftduell durch und verlängerte auf Grünbacher, der den herauseilenden KFV-Torhüter Daniel Künstle umkurvte und ins leere Tor einschob (41.).

Als die Knöpflestädter nach der Pause etwas in den Verwaltungsmodus schalteten, kam der Gast zwar besser ins Spiel, doch wirklich eingreifen musste Hegele im 08-Tor nicht. Umso überraschender dann die kalte Dusche für die Hausherren: David Assenmacher spielte Sax auf dem rechten Flügel frei, dessen Hereingabe ging an Freund und Feind vorbei und fand am langen Pfosten Elyes Bounatouf, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob (65.). Die Wörtelkicker schüttelten sich kurz, schalteten ihrerseits wieder in den Offensivmodus und wurden in Person von Grünbacher belohnt: Nach einem Zusammenspiel mit Herbote schloss der Goalgetter aus spitzem Winkel ab und tunnelte Künstle zur erneuten Führung (80.).

Der SV 08 hatte auch in der Schlussphase alles unter Kontrolle, verpasste jedoch die Entscheidung bei zwei, drei Konteransätzen - mit fatalen Folgen: Eine Hereingabe von der rechten Seite ließ Kemal Sert durch seine Beine zum einschussbereiten Sax. Der eingewechselte 08-Verteidiger Yannis Otto wusste sich nur noch mit einem Klammergriff zu helfen. Was folgte, war der späte Nackenschlag.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Radke, Karadogan, Smuda, Weißer (65. Otto) - Weisgerber, Tran (82. Oremek) - Saddedine (73. Götz), Balzer (71. Holl), Herbote - Grünbacher.

Kehler FV: Künstle - Weingart (83. Sert), Bouziane, Aras (75. Abdessadki), Y. Assenmacher - Sepp, Sax - Göser (67. Plautz), D. Assenmacher, Bounatouf - Paqarizi (55. Madihi).

Schiedsrichter: Leroy Gallus (Freiburg am Breisgau) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0 Grünbacher (41.), 1:1 Bounatouf (65.), 2:1 Grünbacher (80.), 2:2 Sax (90.+2, FE) - Gelbe Karten: Weißer, Balzer, Grünbacher, - Aras - Beste Spieler: Tran, Grünbacher - Künstle.