Noch zu früh für Katzenjammer

Kaiserslautern scheint eine waschechte Drittliga-Stadt zu sein. Die Kicker des einst ruhmreichen 1. FCK tummeln sich im Fußball in dieser Spielklasse, die Handballer aus dem Stadtteil Dansenberg tun dies in ihrem Sport nicht weniger erfolgreich - im Gegenteil: Der TuS 04 Dansenberg gilt als einer der Titelaspiranten in der Liga, was er am Samstag in der Sandweierer Rheintalhalle auch eindrucksvoll unter Beweis stellte. 20:25 hieß es am Ende aus Sicht des heimischen TVS.

Das Ergebnis hätte gut und gerne auch höher ausfallen können. In der Gewissheit des sicheren Siegs ließen die Gäste beim Stand von 15:24 (54.) die Zügel etwas schleifen, was sich für die Gastgeber positiv auf das Endresultat auswirkte.

"Dansenberg ist eine sehr gute Truppe, jeder Spieler von denen hat eine unglaubliche individuelle Klasse. Schon alleine wie sie die Räume in der Abwehr zuschieben, ist sehenswert, das muss man auch als gegnerischer Trainer neidlos anerkennen", gab Coach Ralf Ludwig nach der Schlusssirene zu Protokoll. Im Gegenzug bescheinigte er seiner Sieben allerdings auch eine der besten Leistungen der vergangenen Wochen. Dass der TVS Baden-Baden dennoch mit lediglich einem Sieg aus acht Spielen am Ende der Drittligatabelle steht, hat sicherlich mit der Klasse der Gegner zu tun - aber nicht nur.

Nach sieben Minuten führten die Hausherren - sehr zur Freude der 500 Zuschauer - mit 3:1. Das muss Gästekeeper Kevin Klier dermaßen geärgert haben, dass der ehemalige Bundesligatorhüter des TV Großwallstadt und der TSG Friesenheim (den jetzigen Eulen Ludwigshafen) fortan eine Parade nach der anderen auspackte. Neben zwei Strafwürfen von Christian Fritz und Simon Bornhäußer entschärfte der 1,96-Meter-Hüne in den Minuten bis zur Pause 13 (!) Würfe der Sandhasen. "Und die waren keineswegs schlecht geworfen", zollte Ludwig dem gegnerischen Schlussmann Respekt. Der TuS Dansenberg zog in der Folge auf 3:7 davon, bedingt auch durch zahlreiche leichtfertige Ballverluste der Gastgeber.

Die Hausherren kämpften in der Folgezeit aufopferungsvoll und die Leistung, welche die Mannen von Ralf Ludwig auf die Platte brachten, hätte sicherlich gereicht, viele andere Gegner in die Schranken zu weisen. Nicht allerdings für den übermächtigen Gast aus der Pfalz, der sich vor dieser Saison, siehe Kevin Klier im Tor, für die Mission Aufstieg bestens verstärkt hat. Man hatte das Gefühl, der TuS könne jederzeit nochmals einen Gang zulegen.

Zur Pause stand es 6:11, was neben der Abwehrleistung der Gäste auch für den TVS sprach, bei dem Thilo Hafner im Tor mit sechs Paraden zunächst ebenfalls gut aufgelegt war. Nach 38 Zeigerumdrehungen standen auf der Habenseite der Sandweierer Ballsportler allerdings immer noch lediglich zehn Treffer auf der Anzeigentafel - zweifellos zu wenig für Liga drei. Ein Zwischenspurt der Pfälzer auf besagtes 15:24 entschied die Begegnung vorzeitig.

"Wir Trainer sind dennoch zufrieden mit der Mannschaftsleistung, das war eine der besseren Vorstellungen in dieser Spielzeit", attestierte Ludwig. Und ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass noch lange nicht Zeit für Katzenjammer ist, denn gleich vier Konkurrenten weisen in der Tabelle nur zwei Zähler mehr auf als der tapfere Aufsteiger aus Sandweier.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - Schlager 5, Henke 4, Bornhäußer 4/1, Fritz 3/2, Koch 2, Mitzel, Unser je 1, Wichmann, Schulz, Seiter, Völker, Schuster, Vollmer.

TuS Dansenberg: Klier, Seitz - Claussen 7, Schulze 6, Kiefer, Megalooiknomou je 4, Eisel, Munzinger, Bösing, Laurent je 1, Serwinski, von Lauppert.

Schiedsrichter: Bendel/Schulte-Coerne (Dortmund) - Zuschauer: 500 - Zeitstrafen: 4/2.