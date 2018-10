Balster und Lima als Erfolgsfaktoren Von Winfried Heck Der Fehlstart in die Jubiläumssaison wurde gerade noch so vermieden. Zu Beginn der zehnten Spielzeit in der Volleyball-Bundesliga lagen die Volleyball Bisons Bühl gegen den selbsternannten "geilsten Club der Welt" TSV Herrsching nach Sätzen bereits mit 0:2 zurück und fast nichts schien zu diesem Zeitpunkt auf einen Sieg der Hausherren hinzudeuten. Doch dann ging, unterstützt vom frenetisch mitgehenden Publikum, ein Ruck durch die Mannschaft und nach 122 wechselvollen Spielminuten konnte der psychologisch so wichtige 3:2 (18:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:13)-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Plätze gefeiert werden. "Ich wusste schon vorher zu 100 Prozent, dass es kein leichtes Spiel für uns werden würde", machte Bühls Trainer Ruben Wolochin aus seinem Herzen keine Mördergrube. Umso glücklicher war er nach Spielende über das Happy End. "Wie die Mannschaft dem Druck standgehalten hat, das macht mich unheimlich glücklich." Tatsächlich deutete lange Zeit nichts auf einen Bühler Erfolg hin. "Am Anfang wollten wir viel zu viel", sah Wolochin zunächst ein fehlerbehaftetes Spiel seiner Mannschaft, die Abstimmungsprobleme in der Feldabwehr und ungewohnte Schwächen im Block offenbarte. Vor allem im Mittelblock, ansonsten eine der Stärken im Bühler Spiel, waren die Gastgeber viel zu passiv. Hinzu kamen Probleme in der Annahme, wo Libero Tomas Ruiz zu oft zu viel Verantwortung übernahm und Herrsching wenig Probleme hatte, mit den Aufschlägen die Bühler Problemzonen zu treffen. Erst zu Beginn des zweiten Satzes lief es etwas besser, Bühl lag bis zum 8:7 sogar in Führung, doch als die Gäste erneut den Druck erhöhten, hatten sie wenig Mühe, auch den zweiten Satz zu gewinnen. Schon in der Endphase des zweiten Satzes hatte Wolochin mit personellen Wechseln eine Wende herbeiführen wollen, doch erst im dritten Satz machte sich vor allem die Hereinnahme von Tim Stöhr positiv bemerkbar. Stöhr brachte nicht nur Stabilität in die Annahme, er sorgte mit seinen Aufschlägen auch dafür, dass Bühl sich nach ausgeglichenem Beginn zur Satzmitte einen beruhigenden Vorsprung erarbeiten konnte. Nun wackelte Herrsching, und Gästetrainer Maximilian Hauser fehlten sowohl die Ideen wie auch die personellen Möglichkeiten, um eine neuerliche Trendumkehr einzuleiten. Bühl hingegen fand seinen Rhythmus und hielt den Druck auf den Gegner bis zum Ende des vierten Satzes hoch. "Das Publikum hat uns gepusht, die Mannschaft hat die Emotionen aufgenommen," freute Wolochin sich über eine starke Teamleistung. Bühl hatte nun ganz klar Oberwasser - und drohte trotzdem, den fünften Satz und damit die Begegnung doch noch aus der Hand zu geben. Plötzlich war es wieder Herrsching, das mit dem Aufschlag die wunden Punkte im Bühler Annahmeriegel fand und schnell auf 7:3 davonzog - bis zum großen Auftritt Corbin Balsters. "Das war unglaublich, einfach genial. Chapeau", lobte Wolochin den jungen Deutschen, der bei 1:4 für den schwächelnden US-Amerikaner Jake Arnitz ins Spiel gekommen war. In der Annahme cool und am Netz mit wichtigen Block- und Angriffspunkten, wurde Balster zum entscheidenden Faktor. Zweiter Pluspunkt auf Bühler Seite war der erst fünf Tage vor dem Spiel zur Mannschaft gestoßene Argentinier Bruno Lima, der allein 30 Punkte zum Bühler Sieg beisteuerte. "Ohne Bruno hätten wir heute nicht gewonnen", lobte Wolochin seinen stärksten Akteur, allerdings ohne überschwänglich zu werden. "Ich weiß, was er kann, doch nur wenn wir uns als Mannschaft steigern und gut zusammenspielen, werden wir in der Liga eine gute Rolle spielen."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bisons: Auftakt gegen Herrsching Bühl (red) - Die Vorbereitung ist vorbei, nun wird wieder um Punkte aufgeschlagen, geschmettert und geblockt: Am Samstag starten die Volleyball Bisons Bühl mit ihrem Trainer Ruben Wolochin zu Hause in der Großsporthalle gegen Herrsching in ihre zehnte Bundesligasaison (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die Vorbereitung ist vorbei, nun wird wieder um Punkte aufgeschlagen, geschmettert und geblockt: Am Samstag starten die Volleyball Bisons Bühl mit ihrem Trainer Ruben Wolochin zu Hause in der Großsporthalle gegen Herrsching in ihre zehnte Bundesligasaison (Foto: toto). » - Mehr Bühl

Nicht einkalkulierte Niederlagen Bühl (red) - Nicht unbedingt einkalkulierte Dämpfer mussten die beiden Volleyball-Oberligisten aus der Region einstecken. Sowohl Regionalliga-Absteiger TV Kappelrodeck als auch die Jung-Bisons aus Bühl kassierten eine 2:3-Niederlage und holten somit lediglich einen Punkt (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nicht unbedingt einkalkulierte Dämpfer mussten die beiden Volleyball-Oberligisten aus der Region einstecken. Sowohl Regionalliga-Absteiger TV Kappelrodeck als auch die Jung-Bisons aus Bühl kassierten eine 2:3-Niederlage und holten somit lediglich einen Punkt (Foto: dpa). » - Mehr Bühl

Seit zehn Jahren Bundesliga Bühl (red) - Ein runder Geburtstag steht den Bühler Volleyballern bevor: Die am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching beginnende Bundesliga-Saison ist bereits die zehnte der Volleyball Bisons Bühl im Oberhaus des deutschen Volleyballs (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Ein runder Geburtstag steht den Bühler Volleyballern bevor: Die am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching beginnende Bundesliga-Saison ist bereits die zehnte der Volleyball Bisons Bühl im Oberhaus des deutschen Volleyballs (Foto: toto). » - Mehr