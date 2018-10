Rochade zum 24. Mal Blitzmeister Bei den mittelbadischen Meisterschaften im Blitzschach hat sich die Rochade Kuppenheim hauchdünn vor Oberligist Sasbach durchgesetzt. Bei jeweils 18:2 Punkten gab ein einzelner Brettpunkt den Ausschlag für den Verbandsligisten. Dieser resultierte aus dem direkten Duell: Unterlag die Schachgemeinschaft dem Favoriten in der Vorrunde noch knapp mit 1,5:2,5, gelang in der Rückrunde der entscheidende 3:1-Erfolg. Dennoch lieferten sich die zwei Spitzenreiter weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor der zehnten und letzten Runde wiesen beide Quartette 16:2 Mannschaftszähler und 29:7 Brettpunkte auf. Während Kuppenheim sich standesgemäß gegen Hörden II mit 4:0 durchsetzte, gelang Sasbach lediglich ein 3:1 über Hörden I, für das Jörg Eisele gewann. Die Murgtäler enttäuschten aber insgesamt mit 8:12 Zählern - Lokalrivale Ottenau (11:9) konnte sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten vor dem Landesligisten platzieren und sicherte sich damit sensationell Bronze. Hörden II (3:17) und das Mix-Team "Ersticktes Matt" (2:18), für das der Kuppenheimer Axel Aschenberg als Spitzenspieler mit 5,5 Punkten auftrumpfte, belegten in Sasbach die Plätze fünf und sechs. Kuppenheim eroberte zum 24. Mal in den vergangenen 32 Jahren den Titel! Den verdankten sie vor allem ihrer Mittelachse mit Velimir Kresovic und Patrick Karcher. Beide setzten sich in neun von zehn Partien durch. Spitzenspieler Hartmut Metz und Daniel Scheuermann holten jeweils 7,5 Punkte. Während Metz und Kresovic an nahezu allen 24 Blitz-Titeln der Rochade beteiligt waren, bedeutete der Sieg für Daniel Scheuermann eine Premiere. Im Einzel-Wettbewerb am Nachmittag verzichteten die besten Kuppenheimer auf eine Teilnahme. So war der Weg frei für einen klaren Erfolg der Sasbacher Thilo Ehmann und Maximilian Ruff, die mit 19 und 18,5 Punkten aus 20 Partien siegten. Rang drei sicherte sich der Bühlertäler Ramadan Raka (17) vor dem Hördener Jörg Eiler (16,5).(ham)

