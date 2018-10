TTF Rastatt klettern auf zweiten Platz

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem Rangdritten FV Sandweier und Ligaprimus VfR Achern. In den Kreisligen B4 und B5 steht am Wochenende der erste Rückrunden-Spieltag auf dem Programm (Foto: fuv/av).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Zwillinge gab und gibt es im Fußball etliche, drei Brüder schon weniger - und vier Brüder sind eine Rarität. Beim SV Bühlertal spielt genau so eine Rarität - und zwar die Keller-Brüder. Sebastian, Maximilian, Moritz und Philip zählen zur Stammelf des SV Bühlertal (Foto: toto).

Kuppenheim

Kuppenheim (rap) - Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende empfängt der Verbandsligist SV 08 Kuppenheim am Samstag den kriselnden Kehler FV, der sich am Montag von Trainer Karim Matmour getrennt hat. Verzichten muss der SV 08 auf Denis Kolasinac (Foto: toto).