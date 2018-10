Zwei hochwertige Renntage Von Wolfram Braxmaier Mit zwei sportlich hochwertigen Renntagen geht am Freitag und Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim die Saison zu Ende. Mit dem Sales & Racing-Festival steht das dritte Meeting des Jahres auf dem Programm, eingebettet in die Renntage findet die große Herbstauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) statt. Sie beginnt am Freitag um 17 Uhr und wird am Samstag um 10 Uhr fortgesetzt. Der Katalog umfasst 431 Pferde. Bei der Einweihung der neuen Bénazet-Tribüne im Jahr 2004 wurde die Idee des dritten Meetings geboren, seit 14 Jahren ist es nun fester Bestandteil des Saisonkalenders. "Leider sind die beiden Renntage hier in der Region noch nicht so etabliert wie das Frühjahrs-Meeting oder die Große Woche. Das möchten wir ändern", hofft Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin von Baden Racing, auf Besucherzuwachs. Die äußeren Bedingungen werden vermutlich ideal sein, der Goldene Oktober soll schließlich anhalten. Auch das Sportangebot lässt nichts zu wünschen übrig, denn auf dem Programm stehen zwei der wichtigsten Zweijährigen-Rennen des Jahres. Vor allem am Eröffnungstag (erstes Rennen um 13.20 Uhr) ist das Interesse der deutschen Ställe riesengroß, denn das Ferdinand-Leisten-Memorial über 1400 Meter ist mit satten 200000 Euro dotiert. Championtrainer Markus Klug schickt Accon chancenreich ins Rennen, Andreas Wöhler sattelt Ramazotti. Die Iffezheimer Trainingszentrale ist mit Asifa (Lennart Hammer-Hansen) und Aerion (Gerald Geisler) vertreten. "Ein eindeutiger Favorit sticht nicht heraus", sagt Geisler. 16 Pferde werden an den Start gehen. Zweiter Höhepunkt ist am Sonntag (erster Start 13.20 Uhr) der Ittlingen Preis der Winterkönigin (Gruppe III, 1600 m, 105000 Euro), Deutschlands wichtigstes Rennen für zweijährige Stuten. Der aus Rastatt stammende Markus Klug gewann dieses Rennen in den letzten drei Jahren, vor der finalen Starterangabe kommen sieben der 15 Pferde aus seinem Stall in Köln-Rath/Heumar. Dreifachsieger ist auch Trainer Andreas Wöhler, der sich mit Ivanka gute Chancen ausrechnet. Peter Schiergen schließlich sattelt die frische Siegerin Best on Stage. Zweites Gruppe-Rennen ist am Sonntag die Baden-Württemberg-Trophy (Gr. III, 2000 m, 55000 Euro). Vor allem bei den Mitgliedern des Galoppclubs Iffezheim dürfte die Anspannung groß sein, denn zum Starterfeld gehört die von Carmen Bocskai vorbereitete Folie de Louise. Das vierte Rennen des Sonntags ist der Höhepunkt für die Wetter, denn in der Viererwette geht es um die Garantiesumme von 50000 Euro. Große Diskussionen hatte es während der Großen Woche über den schlechten Zustand des Iffezheimer Geläufs gegeben. Mit dem Phänomen "Wurzelsterben" hatten auch andere Bahnen zu tun. Jetzt soll das Geläuf in einem besseren Zustand sein, wobei Jutta Hofmeister einschränkt: "In sieben Wochen gibt es keine Wunder. An manchen Stellen ist die Bahn noch nicht optimal." Angestoßen durch die Diskussion um die Iffezheimer Bodenverhältnisse werden sich die Rasenpfleger der deutschen Bahnen künftig einmal im Jahr zum Gedankenaustausch treffen. Die Galoppfans könnten sich eigentlich auch auf ein Fernseh-Highlight freuen, denn der Sendetermin für die TV-Dokumentation über 160 Jahre Galopprennen in Iffezheim ("Schnelle Pferde, wilde Zeiten") von Inken Pallas und Uli Fritz steht. Aber die SWR-Programmgestalter haben sich bei der Platzierung des 90-minütigen Beitrags wenig bis gar nichts gedacht: Er wird am Sonntag um 15.45 Uhr ausgestrahlt - während in Iffezheim die Rennen laufen...

