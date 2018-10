RTV-Schwimmernachwuchs räumt ab Die neue Wettkampfsaison startete für die RTV-Schwimmer beim 26. Nachwuchs-Schwimmfest des SV Delphin in Rheinstetten. Insgesamt trafen sich im ortseigenen Hallenbad mehr als 220 junge Sportler aus 16 Vereinen, um bei über 870 Starts auf der 25 m Kurzbahn ihre Form zu testen. Die Schwimmabteilung des RTV nutzte die räumliche Nähe zum bestens organisierten Wettkampf beim Nachbarverein und war mit der kompletten 51-köpfigen Mannschaft vor Ort. Insbesondere für die ganz jungen Nachwuchsschwimmer war dies ein wichtiger erster Meilenstein im Schwimmsport und die erzielten Erfolge können sich sehen lassen. Der junge Neueinsteier Leo Reiß (Jahrgang 2010) erkämpfte sich gleich drei Goldmedaillen über 25 und 50 m Freistil sowie über 50 m Brust. Annika Kreideweis (Jahrgang 2010) erzielte über 25 m Freistil eine Gold- und über 50 m Freistil eine Silbermedaille. Maximilian Draja (Jahrgang 2009) zeigte mit einer Gold- und zwei Bronzemedaillen, dass auf den Freistilstrecken mit ihm zu rechnen ist. Dominik Kordemann (Jahrgang 2010) zählte mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille ebenso zu den starken Neueinsteigern wie die Medaillengewinner Annika Kreideweis, Lennard Käfer, Linus Ruf, Chanel Gruber und Lina Winkler (alle Jahrgang 2010). Die mitgefahrenen älteren Schwimmer des RTV nutzten den Wettkampf zum Einstieg in die Saison und dominierten dabei die angereiste Konkurrenz in beachtlicher Weise. Insgesamt wurden bei 184 Einzel- und acht Staffelstarts 106 Medaillen gewonnen (39 Mal Gold, 36 Mal Silber und 31 Mal Bronze). Zudem wurden 119 persönliche Bestzeiten und drei Qualifikationszeiten für die badische Kurzbahn-Meisterschaften erreicht. Das Trainerteam um Eugen Engelhardt zeigte sich laut einer Mitteilung des Vereins zufrieden mit dem Saisonauftakt und freute sich besonders über die Erfolge der jungen Nachwuchsschwimmer.(red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben