Hochdekoriert zurück in die Heimat Der Rasensport-Nachwuchs aus dem Murgtal ließ sich vom schlechten Wetter bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften im niedersächsischen Dissen nicht beeindrucken und kam hochdekoriert zurück in die Heimat: vier Goldmedaillen, fünfmal Silber und siebenmal Bronze in den Einzelwertungen, dazu noch den Mannschaftstitel in Gold für die B-Jugend und in Silber für die Schülermannschaft A. Die beiden Trainer Bernd und Bastin Wörner vom TV Langenbrand, die mit zehn Nachwuchsathleten nach Dissen gereist waren, zogen eine sehr zufriedene Bilanz. Herausragend war das Ergebnis von Aaron Schalamon (Jahrgang 2003). Der talentierte Loffenauer, der seit Jahren in Langenbrand trainiert, kam mit insgesamt drei Goldmedaillen, zwei Silber- und eine Bronzemedaille zurück ins Murgtal. Er hatte bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften nämlich nicht nur erfolgreich in seiner Alters- und Gewichtsklasse (Schüler A unter 65 Kilo: 45,37 Meter Hammer, 23,45m Gewicht, 10,38m Stein, 2511 Punkte) teilgenommen, sondern hatte sich zudem auch mit den Athleten der nächsthöheren Altersklasse gemessen (männliche Jugend B, über 62 Kilo: Hammer 43,68m, Gewicht 17,65m, Stein 8,47m, Dreikampf-Punkte: 2093). Beim Rasenkraftsport werden drei Disziplinen gewertet: Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen, zudem werden alle drei Ergebnisse über ein Punktesystem gesondert bewertet, das Ergebnis ist der sogenannte "Dreikampf". Für Aaron Schalamon waren das insgesamt sechs Wettkämpfe - bei allen kam er aufs Siegerpodest, zusätzlich holte die Schülermannschaft, die er gemeinsam mit seinem Bruder Elias bei den A-Schülern bildet, den deutschen Vizemeistertitel (4813 Punkte) und als Schmankerln gab es den Meistertitel in Gold für die B-Jugend mit 8281 Punkten gemeinsam mit seinen Trainingskollegen Felix Beilharz, Benjamin Strobel und Bruder David Schalamon obendrauf. Trainer Bernd Wörner lobt, dass seine Schützlinge bei Wettkämpfen einen sportlichen, aber sehr fairen Wettkampfstil an den Tag legten. Wörner berichtete über die Teilnahme seiner beiden TVL-Schützlinge wie folgt: "Eine kleine Kuriosität war der Wettkampf der männlichen Jugend A unter 85 Kilo. Beim Kampf von David Schalamon (Jahrgang 2001) und Friedemann Roth (1999) im Gewichtwerfen lagen beide mit 19,96 Meter gleichauf. Da Friedemann beim Wiegen etwas leichter war, bekam er die Goldmedaille zugesprochen und Schalamon musste sich mit Silber begnügen. Im Dreikampf ergab sich dann die Silbermedaille für Schalamon (2189 Punkte), für Friedemann wurde es Bronze (2169 Punkte)." Auch die TVL-Athleten, die zum ersten Mal bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften starteten wie Mateo Körner, Elias Schalamon, Nikolaus Beiharz und Luis Hucker ließen sich von der ungewohnten Kulisse eines so großen Wettkampfes und den Wetterkapriolen nicht schrecken, auch wenn sie gegen die zum Teil zwei Jahre ältere und erfahrenere Konkurrenz letztlich chancenlos waren. (kv)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben