Schritt zurück nach vorn

Kaum war der Wechsel über die Bühne gegangen, da steckte Dennis Schröder schon im Trikot der Oklahoma City Thunder. Gut, es war nur ein Foto und der NBA-Profi hatte mit einem Grafikprogramm etwas nachgeholfen - aber für Instagram musste es einfach schnell gehen. Schröder platzte förmlich vor Stolz, und die Welt sollte es wissen. Der Deal, der ihn von den Atlanta Hawks zu OKC brachte, kommentiert mit der Abkürzung "OMG", also "Oh mein Gott", ist für den deutschen Basketballstar gewissermaßen der Start ins zweite Kapitel seiner NBA-Karriere. Nach fünf Jahren in der Liga wurde Schröder zum ersten Mal getradet. Ein Schritt nach vorn - aber auch einer zurück. Bei seiner ersten Station konnte der 25-Jährige lernen, reifen, wachsen. Das gelang, Schröder hat sich mit seinen Leistungen längst etabliert, genau deshalb wurde er jetzt von einem der Top-Teams geholt. Es geht zwar wieder zurück ins zweite Glied, anders als bei seinem alten Klub ist Schröder hinter Russell Westbrook nur der Ersatzmann, und doch ist der Transfer für ihn in vielerlei Hinsicht ein Segen. "Ich brauchte ein anderes Umfeld, mit Leuten, die wie ich angreifen, gewinnen und alles geben wollen. Es ist ein Neustart, ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Schröder, dessen mit 70 Millionen Euro dotierter Vierjahresvertrag noch bis 2021 läuft. Tatsächlich wurde er von einem der schlechtesten NBA-Teams an eins der besten abgegeben. Schröder hat nun wieder ganz andere Möglichkeiten. OKC ist ein Playoff-Kandidat, kein Kellerkind wie die zuletzt fürchterlich schlechten Hawks. Dazu ist der Braunschweiger die Nummer zwei hinter einem der besten Point Guards der Liga. Vom siebenmaligen Allstar und zweimaligen Topscorer Westbrook (29) kann sich der Neue in der täglichen Arbeit ganz sicher einiges abschauen. Seinem Start beim Klub hat Schröder über Monate entgegengefiebert. "Jetzt geht's zurück nach Oklahoma. Jetzt muss ich mich auf mich konzentrieren", sagte der Leader der Nationalmannschaft zuletzt in Leipzig - kurz nachdem er das Ticket für die WM 2019 in der Tasche hatte. So wichtig es auch war, das Thema wurde schnell abgehakt, der Blick ging sogleich auf die kommende Aufgabe. Los ging es für Schröder in der Nacht auf heute mit einem Highlight. OKC startete beim Titelverteidiger Golden State Warriors, die Gäste durften also zusehen, wie das Meisterbanner unter die Hallendecke gezogen wird. Die Vorbereitung beendete Oklahoma mit drei Siegen und einer Niederlage, Schröder kam im Schnitt auf 24,4 Minuten, 15,3 Punkte und 5,5 Assists. In der Hauptrunde soll es mehr werden. Der Klub habe ihm eine Einsatzzeit von gut 30 Minuten garantiert, sagte der Neuzugang zuletzt. Schröder darf endlich loslegen. (sid)

