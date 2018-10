TTF wollen Freiburger Bastion einnehmen In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer finden am Wochenende nur drei Spiele statt. Der spielfreie Tabellenführer TTC Mühlhausen (10:0) bleibt definitiv auf dem Platz an der Sonne. Nach Pluspunkten aufschließen könnten aber die TTF Rastatt, die bei der zweiten Mannschaft der FT v. 1844 Freiburg antreten müssen. Mit der nominell stärksten Aufstellung, also mit Ralf Neumaier, Julian Hertel, Thomas Hillert, Manuel Weis, Martin Hamhaber und Tobias Prestenbach soll die Breisgauer Bastion eingenommen werden. "Die Freiburger haben eine junge und starke Mannschaft, da kommt es sicher auch auf die Tagesform an", so Kapitän Hillert. Mit einem Erfolg könnten sich die TTF jedenfalls auf den vorderen Tabellenplätzen festsetzen. Die Vorfreude auf das Duell beim TTC Mühlhausen - die Partie findet am Sonntag, 4. November, am Bodensee statt - wirft ihre Schatten voraus. Hillert sinniert bereits über ein richtiges Halbfinale; doch zunächst muss die Breisgauer Hürde erfolgreich überwunden werden. Der Meisterschaftsfavorit TTSF Hohberg III verlor seine beiden vergangenen Partien sang- und klanglos und wurde auf den vierten Tabellenplatz durchgereicht. Nun bleibt abzuwarten, ob im Heimspiel gegen den TTC Singen II die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingt. Dem Schlusslicht TTG Furtwangen/Schönenbach steht zu Hause gegen den DJK Oberschopfheim erneut eine schwere Aufgabe ins Haus. Der Tabellenführer SV Nollingen kann mit einem Heimsieg gegen den TTC Altdorf seinen Tabellenvorsprung in der Verbandsliga der Frauen auf fünf Punkte ausbauen. Der ESV Weil II absolvierte in der laufenden Spielrunde erst eine Partie und reist guter Dinge zur Auswärtspartie beim TTSV Mönchweiler. Die Spielerinnen des TV Bühl können am spielfreien Wochenende Kräfte für die Partie in einer Woche in Mönchweiler tanken. Der Aufsteiger TTC Iffezheim kann mit einem Heimerfolg gegen den TTC Fessenbach das spielfreie Team des TTV Gamshurst an der Tabellenspitze in der Landesliga Staffel 1 der Männer ablösen. Nach zwei starken Vorstellungen sollte gegen das punktlose Schlusslicht nur die Höhe des Sieges eine Rolle spielen. Mit dem zweiten Bezirksderby innerhalb einer Woche geht es für den TTV Muckenschopf zu Hause gegen den TTC Rauental in die nächste Runde. Nach der Niederlage gegen den TTV Gamshurst will Muckenschopf gegen die Barockstädter gewinnen. Für die Gäste ist es erst das zweite Saisonspiel, was nicht unbedingt eine Rolle spielt, denn Derbys halten oft Überraschungen bereit. Der TTC Nonnenweier hat seine ersten drei Spiele in der Landesliga Staffel 1 der Frauen gewonnen, alle anderen Mannschaften in der Fünferliga sind noch ohne Punktgewinn. Die TTF Rastatt II empfangen zu Hause den DJK Oberschopfheim - dieses Team hat als Einziges noch nicht gespielt. In der Bezirksliga der Männer möchte am Doppelspieltag der TB Sinzheim gegen den TV Gernsbach und gegen den TTV Kappelrodeck wieder mit zwei Erfolgen auf sich aufmerksam machen, was sicherlich beide Male nicht leicht wird. Im Kellerduell stehen sich die beiden Tabellenletzten gegenüber. Der TTV Bühlertal (2:4) möchte sich mit einem Sieg gegen den Rastatter TTC den Weg ins Mittelfeld ebnen, der RTTC will dagegen nach einer Niederlagenserie von vier Spielen den ersten Punktgewinn einstreichen. In der Bezirksklasse der Männer pausieren am Wochenende die fünf erstplatzierten Mannschaften. So haben der TV Bühl (4:4) und der TB Bad Rotenfels II (4:2) die Chance, sich mit einem Erfolg im direkten Vergleich den dritten Rang zu sichern. Andere Sorgen plagen die beiden Tabellenletzten TV Lichtental (3:9) und die Spvgg Ottenau IV (0:10). Beide stehen vor dem direkten Vergleich unter Erfolgsdruck. (ti)

