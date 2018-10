Großen Beitrag zum Tennisboom geleistet Auf dem Höhepunkt ihrer Rivalität wollte Boris Becker seine tief empfundene Abneigung nicht mehr verstecken. Für Deutschlands Liebling war sein Antagonist aus dem Norden nur noch "der Spieler Stich" - ein Tennisprofi unter vielen. Dabei war der Lange aus Elmshorn viel mehr als das: Wimbledon-Champion, Olympiasieger, Davis-Cup-Gewinner, ATP-Weltmeister, die Nummer zwei der Welt. Michael Stich trug mehr zum deutschen Tennisboom bei, als Becker lange lieb war. Der Respekt der Tenniswelt war Stich sicher, der große Pete Sampras behauptete gar: "Wenn alle ihr bestes Tennis spielen, ist Michael Stich der Beste." Dass er in seiner Heimat hinter Becker dennoch die ewige Nummer zwei blieb, störte Stich schon, ändern konnte er an den Verhältnissen jedoch wenig. Selbst als er Becker 1991 im Finale von Wimbledon schlug, hieß es: "Game, Set, Match Becker!" Ein Irrtum, der sinnbildlich für Stichs Karriere steht. Er galt als unnahbar und unterkühlt. Dabei war er zu großen Emotionen fähig. Beim Drama in Moskau, als er 1995 im Davis Cup gegen den Russen Tschesnokow neun Matchbälle und damit den Einzug ins Finale vergab, saß Stich minutenlang auf der Bank und heulte in ein Handtuch. "Michael hat zwei Seiten. Nach außen wirkt er sicher kühl, aber er ist auch sensibel. Besonders im Team kam das zum Vorschein", sagte sein langjähriger Weggefährte Carl-Uwe Steeb. "Auf dem Platz hat er auch oft emotional reagiert." Aus Beckers langem Schatten befreite sich Stich jedoch nie. Auch, weil der Triumph in Wimbledon sein einziger Majortitel blieb. "Natürlich hätte ich gern mehr Grand-Slam-Turniere gewonnen. Aber dann hätte ich mich noch stärker allein auf das Tennis fokussieren müssen und wäre wohl nicht der Mensch geworden, der ich heute bin", hat Stich einst gesagt. Über seinen 50. Geburtstag heute wollte er öffentlich nicht sprechen, Stich genießt die Ruhe in seiner Heimat Hamburg - dieses Jahr hat es schließlich schon genug Aufregung um ihn gegeben. Da war zum einen die Aufnahme in die Hall of Fame, die Auszeichnung für sein sportliches Lebenswerk, die Stich im Sommer zu Tränen rührte. Wenig später nahm er mit feuchten Augen Abschied von seinem Heimturnier am Rothenbaum. Heute kümmert er sich um seine Stiftung, die sich für mit HIV infizierte oder an Aids erkrankte Kinder und deren Familien einsetzt. Zudem sitzt er im Aufsichtsrat des von ihm mitgegründeten Rückenzentrums und tritt immer wieder als Investor in Erscheinung. (sid)

