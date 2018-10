"Steht viel auf dem Spiel"

Rastatt

TTF schnuppern an Ligaführung Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer bleibt der spielfreie TTC Mühlhausen definitiv auf dem Platz an der Sonne. Nach Pluspunkten aufschließen könnten aber die TTF Rastatt, die bei der zweiten Mannschaft der FT v. 1844 Freiburg antreten müssen (Foto: Vetter). » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer bleibt der spielfreie TTC Mühlhausen definitiv auf dem Platz an der Sonne. Nach Pluspunkten aufschließen könnten aber die TTF Rastatt, die bei der zweiten Mannschaft der FT v. 1844 Freiburg antreten müssen (Foto: Vetter). » - Mehr

Bühlertal

Remis im Bühlot-Derby Bühlertal (red) - Das Aufeinandertreffen der Erzrivalen SV Bühlertal und VfB Bühl in der Landesliga hielt, was es versprach: Vier Tore, zwei auf jeder Seite, ein Lattenknaller, jede Menge Torraumszenen und Spannung bis zur letzten Sekunde sahen die 750 Zuschauer (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Das Aufeinandertreffen der Erzrivalen SV Bühlertal und VfB Bühl in der Landesliga hielt, was es versprach: Vier Tore, zwei auf jeder Seite, ein Lattenknaller, jede Menge Torraumszenen und Spannung bis zur letzten Sekunde sahen die 750 Zuschauer (Foto: toto). » - Mehr

Bühlertal

Keller-Bande mischt die Liga auf Bühlertal (red) - Zwillinge gab und gibt es im Fußball etliche, drei Brüder schon weniger - und vier Brüder sind eine Rarität. Beim SV Bühlertal spielt genau so eine Rarität - und zwar die Keller-Brüder. Sebastian, Maximilian, Moritz und Philip zählen zur Stammelf des SV Bühlertal (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Zwillinge gab und gibt es im Fußball etliche, drei Brüder schon weniger - und vier Brüder sind eine Rarität. Beim SV Bühlertal spielt genau so eine Rarität - und zwar die Keller-Brüder. Sebastian, Maximilian, Moritz und Philip zählen zur Stammelf des SV Bühlertal (Foto: toto). » - Mehr