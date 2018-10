Süßes oder Saures? Von Christian Rapp Den Frust über den späten Nackenschlag, diesen vermaledeiten Ausgleichstreffer in der 92. Minute gegen den Kehler FV, spülten die Fußballer des SV 08 Kuppenheim abends bei der Hochzeit ihres Teamkollegen Hakki Nuri Tasli hinunter. Selbst tagsdrauf versuchten die Wörtelkicker bei einem gemeinsamen Besuch des Kuppenheimer Jahrmarkts bei Pommes, Wurst und Zuckerwatte das Geschehene zu verarbeiten und den Blick wieder nach vorne zu richten. "Wir haben kurz über das Spiel und die Schlussphase geredet. Wir hätten einfach cleverer agieren müssen, die Zeit herunterspielen. Die Jungs sollen sich aber nicht so lange den Kopf darüber zerbrechen, deshalb haben wir uns zu einem kleinen Jahrmarktbummel verabredet", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse, der in den vergangenen Tagen somit eher als Psychologe gefragt war. Ihn selbst, gibt Frieböse zu, hat "die Ergebniswut" noch länger beschäftigt. Dabei sah der Übungsleiter bei der Analyse etliche gute Ansätze: Hinten stand die Defensive bis auf ein, zwei Ausnahmen sicher, im Mittelfeld wurde den Kehlern mit guter Zweikampfführung der Schneid abgekauft und nach vorne initiierten Steven Herbote, Marek Balzer und Lucas Grünbacher einige vielversprechende Angriffe. "Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, waren über weite Strecken das bessere Team. Daran müssen wir anknüpfen", sagt Frieböse und meint damit das morgige Spiel des Tabellenzwölften (zwölf Punkte) in Denzlingen: "Dann müssen wir definitiv nicht vor Angst erstarren. Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, ist auch in Denzlingen etwas Zählbares drin." Doch an einem guten Tag können die Breisgauer (13 Punkte) gegen jedes Team in der Verbandsliga bestehen - vor allem aufgrund der zwei Ausnahmespieler Rino Saggiomo und Jan Torres im Offensivbereich. "Saggiomo bereitet viele gefährliche Angriffe vor, verfügt über einen exzellenten Distanzschuss. Torres ist ein klassischer Strafraumstürmer, der seine Stärken in der Luft hat", kennt Frieböse die Fähigkeiten des Duos. Auf seinen eigenen Strafraumstürmer Lucas Grünbacher, der gegen Kehl mit zwei Toren bei zwei Chancen die personifizierte Effektivität war, muss Frieböse berufsbedingt verzichten, ebenso auf "Flitterwochler" Tasli. Dafür stoßen Armin Karamehmedovic und der zuletzt Gelb-rot-gesperrte Abwehrrecke Denis Kolasinac wieder zur Mannschaft. Ein Sieg in Denzlingen, dann können die Wörtelkicker auf die Suche nach dem nächsten Jahrmarkt gehen - dann aber mit einem breiten Grinsen und Zuckerwatte als Belohnung.

