Mit Ramazotti zum Sieg Von Klaus Göntzsche Wenn in einem Rennen für zweijährige Vollblüter 16 Pferde laufen, dann kann es keinen herausragenden Favoriten geben. 14 der 16 Teilnehmer im Ferdinand-Leisten-Memorial (BBAG-Auktionsrennen), heute um 15.55 Uhr als sechstes Rennen, haben maximal zwei Starts hinter sich und nur zwei Pferde haben ein Rennen gewonnen. Einer davon ist der aus England anreisende Hengst Julias Libani mit Jockey Jack Mitchell. Er ist mit fünf Starts der Routinier im großen Feld. Mit dem Bonus eines Ausländers und dem Sieg in England könnte er Wettfavorit werden. 67000 Euro hat er auf der BBAG-Auktion gekostet, er ist auch der teuerste Jährling in diesem Feld. Er wäre allerdings auch der erste ausländische Sieger dieser mit opulenten 100000 Euro für den Sieger dotierten Prüfung. Weil es für Rang sieben noch 10000 Euro gibt, ist bei Reitern erhöhte Konzentration angesagt, denn im Normalfall werden die Bemühungen ab Rang fünf eingestellt. Konkurrent um die Position des Wettfavoriten ist in erster Linie der Hengst Ramazotti aus dem Gestüt Fährhof mit Eduardo Pedroza. Sein Sieg beim Debüt in Düsseldorf machte Eindruck und ein wenig spielt auch beim Wetten der Name des Pferdes eine Rolle. Der große Trainer Heinz Jentzsch hat immer behauptet, ein gutes Pferd müsse auch einen ordentlichen Namen haben - Ramazotti passt da. Gerade bei der Namensgebung geschehen merkwürdige Dinge. Ein Züchter nannte sein Pferd nach einem thailändischen Masseur mit unaussprechlichem Namen, weil dieser seine Schmerzen linderte. Zweiter hinter Ramazotti wurde Accon, den Adrie de Vries reitet. Das Pferd gehört auf jeden Dreier-Wettschein. Ähnliches gilt für Say Good Buy mit Andrasch Starke. Für dieses Pferd spricht nicht nur die Klasse seines Reiters, der die Jockey-Bestenliste 2018 deutlich anführt. Ein weiteres Argument ist die aktuelle Form der Pferde von Trainer Peter Schiergen. Sie litten im Sommer extrem unter der Hitze und scheinen derzeit förmlich zu explodieren. Mutig ist der Auftritt der beiden Iffezheimer Starter Aerion aus dem Stall von Gerald Geisler und Asifa von Lennart Hammer-Hansen. Beide sind krasse Außenseiter gegen die Pferde aus den großen Ställen. Der Auftakt-Renntag bietet aber noch mehr sportliche Reize. Im dritten Rennen gibt es ein Wiedersehen mit Quintarelli, der bei der Großen Woche den Preis der Jährlingsauktion gewann. Seitdem ist er nicht mehr gelaufen. Die Handicap-Rennen sind prall gefüllt. Besonders natürlich das vierte Rennen mit der garantierten Auszahlung der Viererwette von 12000 Euro. Wer diese steuerfreie Belohnung allein kassieren will, muss zwingend auf Außenseiter setzen - oder die Variante des Quick Pick wählen, eine Art Zufallswette, die bereits ab zwei Euro gespielt werden kann.

