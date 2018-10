Geballte Offensivkraft

Spannender als es beide Mannschaften am vergangenen Wochenende gemacht haben, geht es kaum. Der FV Rot-Weiß Elchesheim entführte aus Langenwinkel in einem irren Spiel nach Rückstand und Unterzahl drei Punkte, während der TSV Loffenau Sekunden vor Spielende mit einem Freistoßtreffer der besonderen Art den Lokalrivalen aus Ottenau niederrang. Beste Werbung also für das morgen steigende Derby beider Teams. Schauplatz des Duells ist Elchesheim.

"Das war anstrengend - auch für mich", sagt RWE-Trainer Christian Hofmeier zum Krimi beim Aufsteiger aus dem Süden. "Ich habe noch nie in meiner Trainerlaufbahn so oft eine bevorstehende Auswechslung oder eine Spielsystemumstellung geformt, wie am vergangenen Samstag. Das war fast wie Handball. Ein Mittelfeldspiel fand quasi nicht statt und auf dem kleinen Platz wurde jeder Angriff zur Torchance."

Gegen den TSV Loffenau hätte es der Trainer gerne etwas ruhiger, wenngleich solche Spiele wie zuletzt den Fußballsport erst zu dem machen, was er ist, sind sich beide Trainer einig. Einig sind sie sich auch in einem weiteren Punkt und treffen daher nahezu die identische Aussage: "Da kommt in der Offensive einiges auf uns zu."

Loffenau liegt mit 24 Toren zwar nur im Mittelfeld der Landesliga, die Anzahl der Treffer nach zwölf Spieltagen ist für einen Aufsteiger dennoch beachtlich. Elchesheim weist 31 erzielte Tore auf. Beide Mannschaften mussten bislang 25 Gegentore hinnehmen.

Gegen Ottenau hat dem TSV Torhüter Thorsten Böhner den Sieg gerettet. Am Samstag steht Stammkeeper Patrick Danes wieder zur Verfügung. Ein Luxusproblem also für Trainer Patrick Ebner, der noch nicht genau weiß, wen er zwischen die Pfosten stellt, allerdings erwähnt: "Danes hat uns in dieser Saison auch schon oft genug den Hals gerettet."

Mit der bisherigen Ausbeute nach etwas mehr als einem Drittel der Saison ist Ebner zufrieden. "Hätte mir jemand vor der Runde gesagt, dass wir zu diesem Zeitpunkt 14 Punkte und damit sieben Zähler Vorsprung vor den Abstiegsrängen haben, hätte ich das sofort unterschrieben."

In Elchesheim will der TSV-Coach versuchen, kompakt zu stehen und wäre am Ende "mit einem Punkt zufrieden. Sollte es mehr werden, wäre das natürlich top. Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir jeden in dieser Liga schlagen", so die klare und mutige Ansage.

Dem steht Hofmeier in nichts nach: "Wir gehen als Favorit in dieses Spiel und nehmen diese Rolle auch an. Wir wollen erst gar nicht den Underdog spielen, das verlange ich auch von der Mannschaft. Wir versuchen, defensiv gut zu stehen und vorne unsere Tore zu machen, um das Spiel zu gewinnen."