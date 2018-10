Nur krasser Außenseiter

Gerade mal zwei Wochen ist es her, da wurde Trainer Vital Heynen mit der polnischen Nationalmannschaft Weltmeister. Inzwischen muss sich der Belgier als Trainer des VfB Friedrichshafen wieder mit den Niederungen der deutschen Volleyball-Bundesliga herumschlagen. Dass Heynen während der Saisonvorbereitung Wichtigeres zu tun hatte, als am Bodensee sein Team in Form zu bringen, sieht Bühls Trainer Ruben Wolochin allerdings nicht unbedingt als Vorteil für seine Mannschaft, die morgen beim Rekordmeister zu Gast ist.

"Friedrichshafen hat eine eingespielte Mannschaft. Es gab nach der Saison wenig Wechsel, die Spielweise hat sich auch nicht geändert. Es ist eine super Truppe mit Champions-League-Erfahrung, die auch ohne Cheftrainer weiß, wie man sich optimal auf eine Saison vorbereiten muss." Man könne zwar darauf hoffen, dass Friedrichshafen zu Saisonbeginn noch nicht bei 100 Prozent ist, denn die Top-Leistungen müssen erst in der Playoff-Phase abgerufen werden, trotzdem sei der Gegner den Bisons mindestens zwei bis drei Schritte voraus. "Sie sind gut organisiert und wissen, wie sie sich auf dem Feld bewegen müssen."

Für Wolochin ist jedenfalls klar, dass seine Mannschaft nur dann eine Chance hat, wenn sie ihr bestes Spiel abrufen kann. Das war gegen Herrsching lange Zeit nicht der Fall; dass es am Ende trotzdem zum Sieg reichte, lag eher an den fehlenden Mitteln des Gegners. Die Bisons hatten hingegen in Bruno Lima einen überragenden Mann auf der Diagonalposition, der nach nur fünf Tagen Training mit der Mannschaft zum Matchwinner wurde. Wobei Wolochin sicher ist, dass Lima sich sogar noch steigern wird. Ihm kam aber auch zugute, dass das Spiel mit hohen Bällen über die Diagonale auch ohne Abstimmung mit dem Rest des Teams funktionieren kann. Zudem kannte der Gegner Lima bisher nicht, Herrsching fand deshalb keine Mittel gegen die Angriffe des Argentiniers.

Wolochin: "Spieler müssen bereit sein"

Das dürfte bei Friedrichshafen anders aussehen, denn Heynen hat Lima bei der WM selbst erlebt und weiß, wie er möglicherweise zu stoppen ist. Wolochin ist dies aber egal, so lange Lima auf der Diagonalen funktioniert, sei alles in Ordnung. Mehr Sorgen bereitet Jake Arnitz, der in der Annahme und auf Außen gefordert ist. Die Aufgabe ist komplex, außerdem bekam der US-Amerikaner im Training einen Ball an den Kopf und wurde vorsichtshalber aus dem Training genommen. Ob er morgen einsatzfähig ist, bleibt offen. Zwar sind mit Tim Stöhr und Corbin Balster zwei junge Deutsche in die Bresche gesprungen, doch ohne ausreichende Wechseloptionen würde die Aufgabe schwer.

"Die Spieler müssen bereit sein, das ist die Hauptsache", hofft Wolochin auf eine Leistungssteigerung seines Teams, um den Favoriten wenigstens etwas ärgern zu können. Wenig erfreut ist man in Bühl aber über die Spielplangestaltung, die den Bisons in Liga und Pokal gleich fünf Auswärtsspiele in Folge beschert.

"Das ist auch finanziell ein Kraftakt", beklagt Andreas Bäcker, Vorstand des TV Bühl und Mitgesellschafter der Scharzwald-Volleys-Bühl GmbH. Die Fans müssen so auf das nächste Heimspiel vermutlich bis Anfang Dezember warten.