Wie Wildpferde auf der Koppel Von Hucky Krämer Wenn man den Vereinsnamen SV Oberachern hört, denkt man sofort an die "Macht vom Dorf", Oberligafußball, gestandene Ausnahmespieler wie Gabriel Gallus, Timo Schwenk oder Felix Armbruster. Aber der Dorfverein steht auch für den Trend zum Talent. Zahlreiche junge Wilde aus der näheren Umgebung, die keine Grenzen kennen und keine Angst haben, tummeln sich im Oberliga- und vor allem im Perspektivteam, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger die Landesliga aufmischte und auch in dieser Runde dort eine gute Rolle spielt. Drei der jungen Wilden wurden nun für die südbadische U-19-Auswahl nominiert, die in Gundelfingen an der Donau gegen ihre Altersgenossen aus Baden, Bayern, Hessen und Württemberg um die süddeutsche Meisterschaft kämpfte. Und Marvin Ludwig (Defensivspieler), Bastian Barnick (offensives Mittelfeld) und Gabriel Springmann (Defensivspieler) avancierten im südbadischen Team von Trainer Manfred Linden zu festen Größen, standen während des Turniers zwischen 170 bis 200 von 200 Spielminuten auf dem Platz. Gegen Württemberg (0:0) und Bayern (1:1) ertrotzte die SBFV-Auswahl jeweils ein Unentschieden, gegen Hessen kassierte man aufgrund zweier individueller Fehler eine Niederlage. Das badische Bruderduell verlor man knapp mit 0:1. Auch wenn es nur zum letzten Platz reichte, die drei SVO-Talente, die sich mit einem Elan übers Spielfeld bewegen wie Wildpferde auf der Koppel, sind nun um eine tolle Erfahrung reicher. "Wir sind stolz, dass unsere Jungs die Farben des SV Oberachern und der Region so großartig vertreten haben. Ihre hohen Einsatzzeiten zeigen, welchen Stellenwert Bastian, Gabriel und Marvin in dieser Mannschaft inne haben. Diese Erfahrung nimmt unseren jungen Wilden keiner mehr", freut sich Stefan Geppert, der das Perspektivteam des SVO mit großem Erfolg trainiert. Er ist davon überzeugt, dass alle drei - Barnick stand schon kurz vor dem Sprung ins Oberligateam, wurde dann aber durch eine Verletzung zurückgeworfen - ihren Weg beim SV Oberachern gehen werden. Sofern sie gesund bleiben, sich in Geduld üben und weiter vor Ehrgeiz brennen. Denn Talent allein genügt nicht. Auch nicht für die Oberliga. Und wie hat Schalkes Norbert Elgert, der Guru unter den Nachwuchstrainern, einmal so treffend gesagt: "Talent stellt dich nur in die Tür. Charakter, Einstellung und Anstrengungsbereitschaft bringen dich hindurch."

