KSC kann sich oben festbeißen

Die hinter ihm liegende Länderspielpause hat der Karlsruher SC nicht zuletzt dafür genutzt, die konditionellen Grundlagen seiner Spieler aufzufrischen, körperliche Fitness ist schließlich die Voraussetzung für fußballerischen Erfolg. Darüber hinaus meldet KSC-Coach Alois Schwartz für das morgige Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr): "Alle Mann an Bord." Für das 18er-Aufgebot gegen die Hessen kommt Marin Sverko nach Rückenproblemen dessen ungeachtet sicher und Justin Möbius nach Gürtelrose wahrscheinlich noch nicht in Frage. Beide Spieler nehmen inzwischen zwar wieder am Mannschaftstraining teil, haben aber noch gewisse Rückstände aufzuarbeiten. Ob Ersatztorhüter Sven Müller, dem am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ein LKW ins Auto gefahren ist, auf der Bank Platz nehmen kann, bleibt abzuwarten.

Der morgige Gast Wehen Wiesbaden ist jene Mannschaft, die dem badischen Drittligisten in der vergangenen Saison bis zum vorletzten Spieltag Rang drei streitig gemacht hat und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen Erzgebirge Aue um den letzten freien Platz in der Zweiten Liga. Auch aktuell sitzt der SVWW, derzeit Rang- neunter mit 16 Punkte, den Wildparkprofis, aktuell Tabellenvierter mit 19 Zählern, im Nacken. Da liegt es nahe, dass KSC-Coach von einem "ein schweren Spiel" spricht, das er erwartet. Der Trainer der Hausherrern zeigt vor allem Respekt vor der "starken Offensive" der Gäste (18:18 Tore). Daniel Kofi Kyereh etwa hat schon sechsmal getroffen, dafür war Manuel Schäffler, der Torschützenkönig der vergangenen Saison (22) erst zweimal erfolgreich. Ebenfalls zwei Tore der Gäste gingen bisher auch auf das Konto von Simon Brandstetter, der 2012/13 beim KSC unter Vertrag stand. Ein weiterer torgefährlicher Spieler des SVWW ist für das morgige Spiel indes Rot-gesperrt: Stephan Andrist.

Nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen sieht Gästetrainer Rüdiger Rehm seine Schützlinge einerseits "wieder auf einem guten Weg", andererseits attestiert er den Seinen nach wie vor "Luft nach oben". Vor allem auf fremden Plätzen konnte Wehen Wiesbaden noch nicht an seine letztjährige Stärke anknüpfen. Aktuell ist Rehms Mannschaft mit zwei Siegen und drei Niederlagen in der Auswärtstabelle nur 13.. Ähnlich verhält es sich allerdings auch mit der Heimstärke des Karlsruher: In der Spielzeit 2017/18 noch die drittbeste Heimelf, rangieren die Wildparkprofis mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage in dieser Tabelle aktuell nur auf Platz zehn. Ein Sieg morgen wäre aber natürlich in erster Linie für das tabellarische Gesamtbild wichtig. Gestern Abend wurde im Übrigen der Vertrag mit Sportdirektor Oliver Kreuzer vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2021 verlängert. Der Ex-Profi war im Dezember 2016 in den Wildpark zurückgekehrt, nachdem er von 2011 bis 2013 für den KSC tätig war. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Oliver Kreuzer weiterhin einen erfahrenen und kompetenten Sportdirektor mit an Bord haben. Wichtig war uns, auf dieser für den sportlichen Bereich entscheidenden Position frühzeitig Planungssicherheit zu haben, um bereits jetzt die Weichen für die kommende Saison stellen zu können", äußerte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. Kreuzer sagte: "Der KSC war immer mein erster Ansprechpartner, darum musste ich nicht lange überlegen."