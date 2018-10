Ein Prost auf Ramazotti

Wenn vor einem Jahr bei der Jährlingsauktion der BBAG jemand 40000 Euro auf den Tisch gelegt hätte, dann wäre er Besitzer von Ramazotti geworden. Das war der geforderte Preis des Züchters, der Stiftung Gestüt Fährhof, doch niemand war bereit, das zu bezahlen. Ein großer Fehler: Gestern gewann der Hengst mit Eduardo Pedroza im Sattel das hoch dotierte Ferdinand Leisten-Auktionsrennen, 100000 Euro betrug das Preisgeld.

Gestütschef Andreas Jacobs, der nicht vor Ort war und das Rennen auf dem Fährhof in Sottrum bei Bremen verfolgte, hatte nach der Auktion das Pferd für sich privat gekauft. Eine schlaue Entscheidung, denn sein sehr leicht errungener Sieg sah nach mehr aus. Trainer Andreas Wöhler war schon nach dem ersten Start des Hengstes, der mit einem Treffer in Düsseldorf endete, sehr zuversichtlich nach Iffezheim angereist. "Bei so vielen Pferden ist es immer eine Sache des Rennverlaufs", meinte er angesichts der 15 Konkurrenten, "aber er hatte eigentlich immer eine gute Ausgangsposition, hatte in der Zielgeraden auch noch Anlehnung an die Rails, das passte also alles."

Für das laufende Jahr ist für Ramazotti Schluss, eine Nennung für das Deutsche Derby 2019 hat er nicht bekommen. "Wir glauben, dass er eher ein Meiler ist", meint Wöhler, so wird er künftig wohl über derartige Distanzen antreten. "Ein Bruder von ihm kommt auch nur bis zweitausend Meter", warf Fährhofs Rennstallmanager Simon Stokes ein, "das wird bei Ramazotti wohl auch der Fall sein."

Die ungewöhnliche Namensgebung war ein Familienentschluss: Jacobs' jüngster Sohn Louis sollte Taufpate sein, kam aber so richtig in die Gänge. "Erst sollte er Ramaphosa heißen, doch dagegen waren alle", berichtete Jacobs von Fährhof aus, "dann haben wir uns für Ramazotti entschieden". Mit einem "m", nicht mit zwei, wie das italienische Getränk, sonst wäre möglicherweise ein Problem mit dem dortigen Hersteller aufgetaucht.

Für das norddeutsche Gestüt hätte es bald einen ganz großen Tag gegeben, denn lange sah es so aus, als ob Say Good Buy Zweiter werden würde, ein Hengst, den der Kölner Dachfondsmanager Eckhard Sauren für 36000 Euro auf der Auktion gekauft hatte. Der musste den Ehrenplatz aber an den aus hinteren Regionen anrauschenden Accon abgeben. "Sehr gut gelaufen, aber die Strecke ist halt etwas kurz für ihn", war das Fazit von Trainer Markus Klug. Im Gegensatz zum Sieger hat Accon natürlich ein Engagement für das Derby 2019 erhalten. Der Hengst, der dem Kölner Holger Renz gehört und nach dessen Unternehmen benannt ist, das Krankentransporte durchführt, könnte bei der Auktion ein echtes Schnäppchen gewesen sein, kostete er doch vergleichsweise preiswerte 22000 Euro.

Trotz der vielen Starter waren am Ende alle Favoriten vorne. Der mit einigen Hoffnungen angereiste englische Gast Julius Limbani musste erst am Ende etwas zurückstecken, wurde Vierter. "Es war wohl etwas zu weit", sagte Jockey Jack Mitchell. Von den beiden Iffezheimer Startern lief Aerion aus dem Stall von Gerald Geisler ein starkes Rennen, als Sechster kassierte der Stall Herb als Besitzer noch 10000 Euro. Für Asifa aus dem Hammer-Hansen-Stall gab es hingegen nichts zu holen, am Ende stand nur Rang 13.