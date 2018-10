Klug-Pferde dominieren Von Daniel Delius Wenn ein Trainer mehr als ein Drittel des Starterfeldes stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er anschließend auf dem Podest der Siegerehrung zu finden ist. Umso mehr, wenn aus seinem Stall auch noch sämtliche Favoriten kommen. Markus Klug, der alte und möglicherweise auch neue Champion seines Berufsstandes, ist eher ein Zweifler und Skeptiker, so ganz sicher war er vor dem Preis der Winterkönigin bezüglich seiner fünf Stuten nicht gewesen. Am Ende aber gewann er zum vierten Mal in Folge das wichtigste Rennen für zweijährige Stuten im deutschen Rennsport. Whispering Angel war alles andere als eine unlogische Siegerin, denn bereits in Hannover zerlegte sie die Konkurrenz förmlich. "Es war aber ein Rennen für Sieglose", merkte Klug an, "da weiß man nie, was das wert ist." Bei ihrem zweiten Start kam die Stute aus dem Gestüt Park Wiedingen (in der Lüneburger Heide) von Helmut von Finck aus dem Mitteltreffen angeschossen wie ein Pferd besonderer Klasse. "Eigentlich war es nicht geplant, dass sie so weit hinten ging", sagte Klug. Und auf ihrem Weg nach vorne behinderte sie auch noch mit Sharoka eine Trainingsgefährtin, was diese möglicherweise den dritten Platz (sie wurde Fünfte) kostete. "Ich bin ganz schön angefressen", war der Kommentar von Frank Dorff, Leiter von Sharokas Besitzer-Gestüt Röttgen. Whispering Angels Reiter Martin Seidl kam straffrei davon, "die Behinderung war keine Absicht", befand die Rennleitung. "Die Stute hat irgendetwas im Publikum gesehen, hat deshalb einen Schlenker gemacht", befand der Reiter. "Der Start von ihr war nicht unbedingt optimal, deshalb habe sie hinten eingeparkt und lange mit dem entscheidenden Angriff gewartet. Mit der werden wir nächstes Jahr noch viel Spaß haben." Und das Gestüt Röttgen konnte unter dem Strich nicht unzufrieden sein, stellte man doch mit Akribie immerhin die Zweitplatzierte, natürlich auch bei Klug im Training, "Ausgerechnet dessen Favoritin Peace of Paris kam nach "katastrophalem Rennverlauf", so der Trainer, nur auf den sechsten Platz. Jockey Adrie de Vries hatte größte Probleme, sie um die Kurven zu bringen, "sie kam heute gar nicht mit dem Kurs zurecht", sagte er. Im Gegensatz zu Whispering Angel: Park Wiedingen-Eigner Helmut von Finck hatte die "Winterkönigin" bereits vor drei Jahren mit Dhaba gewonnen. Die konnte später nie wieder an diese Leistung anknüpfen, was man der aktuellen Siegerin nicht unbedingt wünschen möchte. Noch am Freitag war ihre ein Jahr jüngere Schwester bei der BBAG-Auktion im Ring gewesen. Für 43000 Euro ging sie in den Besitz von Elizabeth Fabre, der Ehefrau des französischen Championtrainers Andre Fabre. "Wenn ich gewusst hätte, dass Whispering Angel heute gewinnt, hätte ich nicht verkauft", sagte von Finck. Allerdings gab es wohl auch eine ältere Verletzung bei dem Pferd, Fabre hat diese jedoch akzeptiert und hat jetzt eine erstklassig gezogene Stute im Stall.

