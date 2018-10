Völlig den Faden verloren

Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel, führten mit 4:2 (15.), später mit 6:3 (18.). Doch schon in der ersten Hälfte ließ MuKu einige hochkarätige Chancen liegen: "Wir haben zu viel verballert", kritisierte Hofmann, der neben der eigenen Chancenverwertung aber auch mit der Schiedsrichterleistung nicht wirklich einverstanden war. "Daran lag es nicht komplett, wir müssen uns schon an die eigene Nase fassen", so Hofmann, der beobachtet hat, dass sich auch die Helmlinger Bank beim ein oder anderen Pfiff der Unparteiischen ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte.

Drei Minuten vor der Halbzeit nutzte der TuS die Abschlussschwäche der Gäste zum Ausgleich (8:8). Unentschieden (9:9) ging es auch in die Pause. Direkt nach dem Wechsel warf MuKu zwei, drei Bälle unnötig weg - und fing sich prompt drei Gegenstöße ein. Nach dem 12:9 (34.) lief bei den Gästen fast nichts mehr zusammen. Der TuS hingegen steigerte sich: Im Tor konnte sich der schon in der ersten Halbzeit eingewechselte Max Zimmer ein ums andere Mal auszeichnen, zudem drehte Jens Schoch - nach Routinier Tomasz Pomiankiewicz bester TuS-Werfer - in den zweiten 30 Minuten auf halbrechts mächtig auf.

MuKu verzagte zusehends, verstrickte sich immer wieder in Diskussionen mit den Referees und so baute Helmlingen den Vorsprung kontinuierlich aus. Beim Stand von 21:14 in Minute 47 war die Vorentscheidung zugunsten des Teams von Trainer Dragi Paunovic bereits entschieden.

TuS Helmlingen: Hamadi, Zimmer - Pomiankiewicz 10/4, Schoch 7, Müller 4, Zimmer-Zimpfer 3, Wagner 2, Lauppe 1, Huber, Kraus, Schmitt, S. Reichenberger, Wöhrle.

SG Muggensturm/Kuppenheim: Brossart, Treuer, Zaum - Charles, Unser, Hofmann je 4, Welzer, Herbst je 2, Hörth, Grieb je 1, Josenhans, Huber, Wagner, Milbich.

Schiedsrichter: Martin Jehle/Manuel Kirchner (SG Schenkenzell/Schiltach) - Zeitstrafen: 3 / 7.