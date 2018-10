TVB reibt sich verwundert die Augen

Vor 300 Zuschauern in der Bühler Großsporthalle kämpften dieses Mal die Gäste aus München ein wenig mit stumpfen Waffen, denn ihr englischer Gastturner hatte in der Nacht krankheitsbedingt kein Auge zugemacht und war noch am Vormittag in die Heimat zurückgeflogen. Der zweitbeste Turner der Münchner, ein Jugendnationalturner aus dem eigenen Nachwuchs, hatte vom Bundestrainer keine Freigabe erhalten. Daraufhin entwickelte sich eine recht einseitige Partie, die zur Halbzeit 24:7 nach Scorepunkten stand. Fünf der sieben Scorepunkte sind dabei dem einzigen Fehler der Bühler Turner in der ersten Hälfte am Pauschenpferd zuzuschreiben. Daran wird deutlich, dass die TVB-Riege in diesem Jahr zwar durchaus von der Schwäche der Gegner profitiert, aber selbst vor allem durch eine ungemein hohe Stabilität glänzt.

"Klar haben wir gefeiert, nach der halben Saison auf Platz eins zu stehen ist nicht nur ein bisschen mehr als wir erwartet haben", gab ein sichtlich gut gelaunter Teammanager Jan Lugauer zu Protokoll. Dass aus dem dritten Sieg in Folge sogar noch die Tabellenführung wurde, lag an der Niederlage der von Verletzungen geplagten TG Hanauerland in Backnang. Die Zwetschgenstädter wissen aus schmerzlicher Erfahrung aus dem Vorjahr, wie es ist, wenn man eine Verletzung nach der anderen kompensieren muss, und genießen daher den Augenblick mit dem Platz an der Sonne.

"Ohne Frage, im vergangenen Jahr waren wir auf dem Papier definitiv besser, aber ich habe den Eindruck, dass die Jungs irgendwie erwachsen geworden sind, denn trotz aller Umstände turnen wir dieses Jahr sehr konstant", versucht Cheftrainer Gerd Lugauer die Leistung seiner Mannschaft irgendwie einzuordnen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Unterföhringer am Sprung mit einer Topleistung mit dreimal Kasamatsu gestreckt und 13:3 Scorepunkten zur Aufholjagd angesetzt und damit gezeigt, wie verwundbar der TV Bühl in diesem Jahr eigentlich ist. Doch direkt danach spulte die TVB-Truppe ihr Programm am Barren ohne einen Fehler ab, während die Gäste aus Bayern gleich reihenweise ihre Doppelsaltos verturnten. Mit dem 6:1-Gerätesieg war die alte Ordnung wiederhergestellt, so dass auch noch das Reck an die Gastgeber ging, was die nötigen Gerätepunkte für die spätere Tabellenführung brachte.

Gewissermaßen "Primus inter pares" war dabei der britische Gastturner Tommy Nicolaou im TVB-Trikot. Er verzichtete auf das ganz große Spektakel, turnte komplett fehlerfrei und wurde von Jan Lugauer taktisch immer gut platziert. Das Ergebnis waren 24 Scorepunkte und Platz zwei in der Topscorerliste der dritten Liga Süd. Dahinter kam der zweite Sechskämpfer Felix Pfaffenhausen auf 13 Zähler.

Am kommenden Wochenende fährt die Riege zum wiedererstarkten TSV Monheim II. "So komisch dies auch klingen mag, wir fühlen uns in Monheim nicht als Favorit, denn wir wissen, dass jeder Wettkampf von neuem beginnt", blickt Abteilungsleiter Ralf Fäßler nach vorn und fügt hinter vorgehaltener Hand hinzu: "In drei Wochen kommt Hanauerland zum Derby. Das wird stimmungsmäßig eine ganz andere Nummer". (ott)