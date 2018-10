Kompletter Medaillensatz für TVB Die deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Aschersleben bescherten dem TV Bühlertal einen kompletten Medaillensatz mit Gold, Silber und Bronze. In der ältesten Stadt Sachen-Anhalts wurden die Titel im Straßengehen über 50 (Männer), 30 (U-23-Junioren) und zehn Kilometer (Senioren/Seniorinnen) vergeben. Die nationalen Starterfelder über 50 Kilometer (Männer/Frauen) wurden mit Teilnehmern aus Frankreich, Ungarn, Finnland und Lettland aufgewertet. Ohne die bei den Europameisterschaften erfolgreichen Top-Geher Carl Dohmann und Nathaniel Seiler war der Weg frei für Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie). Und der Thüringer nutzte die guten äußeren Bedingungen und steigerte seine bisherige Bestzeit (4:05:48) um mehr als vierzehn Minuten auf starke 3:51:22 Stunden. Damit reihte er sich in der deutschen Bestenliste knapp hinter Dohmann ein und verdrängte Seiler auf den dritten Platz. Doch hinter Hilbert landete doch noch ein Bühlertaler auf dem Treppchen. Denis Franke, immerhin schon der Seniorenklasse M45 angehörig, sicherte sich in 5:11:26 Stunden die Vizemeisterschaft in der Männerklasse. Damit sortierte er sich auf dem fünften Platz der deutschen Rangliste ein und bewies, dass er hinter den "jungen" der beste deutsche Senior auf der langen Gehstrecke ist. Die Seniorinnen machten anschließend auf dem Ein-Kilometer-Rundkurs von Aschersleben die DM-Titelträgerinnen über zehn Kilometer unter sich aus. Antje Köhler ging klug hinter der jüngeren Spitzengruppe an sechster Stelle. Mit einem sauberen Gehstil und ohne Verwarnung hielt sie ihre Alterskolleginnen immer hinter sich, verteidigte ihren Titel in der Altersklasse W55 erfolgreich und war in glatten 66:00 Minuten sogar schneller als im Vorjahr in Gleina. Im Ziel hatte sie mehr als sieben Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte ihrer Klasse. Als dritter Bühlertäler startete Georg Hauger (M60) zum Abschluss der Titelkämpfe bei den Senioren über ebenfalls zehn Kilometer. Nach seinem Vorjahressieg musste er dieses Mal zwei seiner Alterskollegen etwas ziehen lassen und konnte den knappen Rückstand im Verlauf der zehn Runden nicht mehr aufholen. In 60:32 Minuten verpasste er als Bronzemedaillengewinner die angestrebte Zeit von unter einer Stunde. (rawo)

