Strahlende Gesichter beim Veranstalter

Wenn bei einem Freiluftsport, wie es Galopprennen nun einmal sind, die Witterungsbedingungen einem Wunschkonzert ähneln, dann kann man durchaus von einem "goldenen Finale" sprechen. Beim Sales&Racing-Festival mit der erfolgreichen, zweigeteilten BBAG-Auktion (Verkäufe in 18 Länder) und den beiden Renntagen am Freitag (3500 Besucher) und Sonntag (6500) herrschten tatsächlich ideale Bedingungen.

Deshalb gab es auch zufriedene Mienen bei Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister: "Die Zahlen sind überall im Plus und die Besucher sorgten für einen sehr guten Wettumsatz, vor allem auf der Bahn. Hier betrug das Plus stolze 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr," bilanzierte die gebürtige Pfälzerin. Beim Gesamtumsatz von 759215 Euro betrug der Außenanteil knapp 40 Prozent, der Durchschnittsumsatz der 17 Rennen gute 44660 Euro. Erfolgreichster Jockey war Adrie de Vries mit fünf Siegen. Bei den Trainern sattelten Andreas Bolte, Markus Klug und Andreas Wöhler je zwei Sieger, wobei Klug mit Whispering Angel zum vierten Mal in Folge die Winterkönigin stellte und Wöhler mit Potemkin und Ramazotti die anderen Hauptrennen gewann.

Nur am Rande erwähnt wurde im Statement des Veranstalters das brisante Thema des zuletzt heftig kritisierten Geläufs. Dazu Rennleitungschef Frank Becker: "Das Geläuf war absolut in Ordnung. Jedenfalls für das, was zu erwarten war. Wir haben keinerlei Klagen." Allerdings gab es zahlreiche Jockeystrafen wegen etlicher Fouls im Endkampf, der sich immer an der Außenseite des Geläufs abspielte und fast nie an der Innenseite. Alles war also keineswegs in Ordnung. "Diese Fouls hatten aber nichts mit dem Zustand des Geläufs zu tun. Es wurde generell sehr unruhig und hart geritten," sagte Becker. Die Zeiten in diesem Sport sind rau geworden - das gilt auch für die Sattelkünstler, die größtenteils schon heute ab 17 Uhr wieder am Neusser Hessentor um Sieg und Platz kämpfen.

Hofmeister freute sich auch über die nach ihren Eindrücken (wieder) enger werdende Verzahnung mit der Region. Ein Musterbeispiel war dafür der "Preis der Loge 21" am Freitag. Die Logenmieter waren Partner und Namensgeber des Veranstalters. Die "Krönung" war dann der einzige Heimsieg eines Iffezheimer Pferds durch die Stute Joplin aus Stall von Dieter Fechner. Alle Beteiligten schritten stolz auf das begehrte Iffezheimer Siegerpodest.

Zufrieden blickte Hofmeister auch auf das gesamte Jahr 2018 zurück: "Wir haben in allen drei Meetings zugelegt und wollen diesen Rückenwind natürlich mit in die neue Saison nehmen und blicken schon in Richtung Frühjahrsmeeting Ende Mai 2019. Wir werden den Winter nutzen, um weitere Sponsoren zu finden und das Geläuf zu verbessern und hoffen, dass wir im nächsten Jahr ebenfalls wieder mindestens zwölf Renntage veranstalten werden."

Fortgesetzt wird von Andreas Jacobs und Paul von Schubert die Suche nach einem dritten Partner und Risikoträger der Baden-Racing-Gesellschaft. Immerhin sollen rund 200000 Euro von zusätzlichen Abzügen bei den Wetteinsätzen anderer Vereine die Verluste lindern. Endgültig beschlossen ist das allerdings noch nicht.