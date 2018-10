TTF Rastatt springen auf Platz zwei

Im ersten Spielabschnitt bauten Neumaier, Hillert, Weis und Hamhaber den Vorsprung kontinuierlich auf 6:3 aus. Im zweiten Durchgang legten die Gäste nochmals zu und ließen keinen Gegenpunkt mehr zu. Angeführt vom spielstarken Spielertrainer Neumaier, der Salomon Brugger in drei Sätzen die Grenzen aufzeigte, drehten auch seine Mitstreiter mächtig auf. Eine Galavorstellung des Tabellenzweiten, die für das Gipfeltreffen am 4. November in Mühhausen hoffen lässt.

Aufsteiger TTC Iffezheim übernahm mit einem 9:5-Heimsieg gegen den TTC Fessenbach mit 6:0 Punkten die Tabellenführung in der Landesliga der Männer. Spitzenspieler Julian Deschner musste sich in beiden Einzelspielen gegen gegen Matthias Nitsche und Fabian Falk mächtig strecken, ehe die beiden Siege eingefahren waren. Patrick Porwit hatte gegen Falk einen Sieg errungen. Nur einen Siegpunkt gab es im zweiten Drittel: durch Felix Franke.

Im hinteren Paarkreuz beendete Marcel Diebold das Match mit seinem zweiten Sieg. Im spektakulärsten Ballwechsel der Partie schaufelte Aaron Kreidenweis gegen Steffen Fleig in höchster Bedrängnis mit einem Hechter auf die Vorhandseite einen Ballonball auf die Tischkante, der zum vorentscheidenden 9:5-Vorteil im vierten Satz führte. Sein 11:7-Sieg brachte Iffezheim mit 7:3 in Front.

Im Bezirksderby setzte sich der TTV Muckenschopf zu Hause gegen den TTC Rauental mit 9:5 durch. Rauental erwischte den besseren Start und führte nach den Doppelspielen mit 2:1. Zwei Fünfsatzsiege von Yannick Pach und Oliver Böhm führten gar zum 2:4. Die Hausherren konterten erfolgreich und drehten durch Florian Koch (2), Tim Julian Oelze, Janik Heiland, Marc Küpferle und Niklas Faller das Spiel. Böhm konnte für Rauental nochmals auf 5:8 verkürzen, Küpferles Erfolg über Miguel Rodriguez führte im Anschluss zum 9:5-Endstand. Muckenschopf zog nach Pluspunkten mit den beiden führenden Teams des TTC Iffezheim und des TTV Gamshurst (beide 6:0) gleich.

TV Weisenbach gewinnt beide Murgtalderbys

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt trat in der Landesliga der Frauen mit einem ersatzgeschwächten Team gegen die DJK Oberschopfheim an und verlor die Partie klar mit 2:8. Lilly Schmitt und Valerie Kreideweis gewannen ihre Einzelspiele gegen Heike Gieringer, gegen eine in der Offensive stark aufspielende Nadine Beck waren beide Akteurinnen ohne Siegchance.

Der TV Weisenbach entschied in der Männer-Bezirksliga beide Murgtalderbys beim TB Gaggenau und zu Hause gegen den Tabellenführer TB Bad Rotenfels mit 9:5 für sich und rückte in der Tabelle mit 8:0 Punkten bis auf einen Zähler auf den Spitzenreiter Rotenfels (9:3) heran. In beiden Partien brachte das hintere Paarkreuz mit jeweils 3:1-Siegen den spielentscheidenden Vorteil. In Gaggenau erzielte Frank Kalmbacher zwei Siege, gegen Rotenfels punktete Benno Fortenbacher doppelt. Mit zwei klaren 9:2-Heimerfolgen gegen den TV Gernsbach und gegen den TTV Kappelrodeck arbeitete sich der TB Sinzheim (8:4) auf den dritten Tabellenplatz vor. Nach dem Gewinn des Schlussdoppels feierte der TB Gaggenau einen knappen 9:7-Heimsieg gegen den TTC Iffezheim II. Den Anschluss ans Mittelfeld stellte der TTV Bühlertal mit einem 9:3-Erolg über das bisher noch punktlose Tabellenschlusslicht Rastatter TTC her.

Der TV Lichtental fertigte im Kellerduell der Bezirksklasse der Männer die vierte Mannschaft der Spvgg Ottenau mit 9:0 ab. Ottenau stemmte sich vergebens gegen den erneuten Spielverlust, konnte aber keinen der fünf Entscheidungssätze für sich verbuchen. 8:8-Unentschieden trennten sich der TV Bühl und der TB Bad Rotenfels II. Mattia Durante gewann für Bühl beide Spiele und rettete an der Seite von Christoph Geiger mit dem Schlussdoppelerfolg einen immens wichtigen Zähler. (ti)