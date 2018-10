Geschlossene Teamleistung

Vergangenes Wochenende starteten die Rastatter in die neue Gewichthebersaison. In der Würmtalhalle traf die Hebergemeinschaft auf den Gastgeber aus Pforzheim, der sich in den vergangenen Jahren stets als überlegener Gegner erwies. An diesem Abend sollte sich das Blatt jedoch wenden: Die Barockstädter traten in Bestbesetzung an und konnten die erste Disziplin mit 101,4 zu 63,3 Kilopunkten für sich entscheiden. Dabei leistete sich der erste Heberblock der HG keinen einzigen Fehlversuch: In ihrem jeweiligen dritten Versuch konnten Marina Kastner 55 kg, Laura Busch 56 kg und Johannes Heidt 80 kg reißen. Im zweiten Block brachten Rico Bauer 90 kg, Marius Fitterer 105 kg und Tim Stößer 110 kg zur Hochstrecke.

Auch im zweiten Durchgang, dem Stoßen, dominierten die Rastatter und holten sich mit 225,4 zu 138,5 Kilopunkten den zweiten Gesamtpunkt. Hier blieben die beiden Heberinnen auf Rastatter Seite erneut fehlerfrei: Busch konnte 69 kg und Kastner 71 kg stoßen. Heidt scheiterte im dritten Versuch, konnte allerdings zuvor noch 100 kg ausstoßen. Für Rastatt eröffnete Rico Bauer den zweiten Block. Ihm gelangen letztlich drei gültige Versuche und 120 kg im Stoßen. Fitterer konnte im letzten Versuch 121 kg umsetzen, scheiterte jedoch am Ausstoß. Er erreichte zuvor 118 kg. Stößer brachte im zweiten Versuch 142 kg zur Hochstrecke. Für seinen dritten Versuch ließ er sich das höchste Gewicht an diesem Abend auflegen: 147 kg. Zwar konnte er das Gewicht problemlos umsetzen, scheiterte jedoch knapp am Ausstoß.

Relativstärkste Heberin war Kastner, sie erzielte 69 Punkte. Ebenfalls stark waren Busch mit 63 und Bauer mit 62 Punkten. Mit einem Endergebnis von 326,8 zu 201,8 und drei Gesamtpunkten legte die Hebergemeinschaft einen gelungenen Saisonstart hin und steht nach dem ersten Wettkampf an der Tabellenspitze. Ob sie Tabellenführer bleiben, wird sich nächsten Samstag zeigen, wenn die Rastatter zu Hause auf den Oberligaabsteiger aus Mannheim treffen.(red)