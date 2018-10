Furiose Aufholjagd in der Verlängerung gekrönt Eigentlich gab es keine guten Vorzeichen für die Baden-Badener Oberliga-Basketballer vor dem Spiel gegen die SG Mannheim II. Nicht nur, dass man sich nach der Niederlage bei der BG Weinheim/Viernheim vergangene Woche aufraffen musste, auch das Abschlusstraining am Freitag musste Mangels gesunder Spieler abgesagt werden. Da war es ein Lichtblick, dass das Eigengewächs Jonas Klein (Auslandssemester) momentan auf Heimatbesuch ist, und auch Frankline Ngam Bangha nach sechs Monaten ins Team zurückkehrte. Dass beide dem Spiel ihren Stempel aufdrückten, ist wohl auf die Lust nach der langen Abstinenz zurückzuführen. Diese Energie spiegelte sich bei Klein auch direkt bei seinen zwei Dreiern gleich zu Beginn des Spiels wider. Mannheim aber war der erwartet starke Gegner, die SG gewann auch das erste Viertel mit 22:19. Im zweiten Viertel zogen die Männer aus dem Rhein-Neckar-Kreis dank der überragenden Distanzwürfe von Binjam Tesfa gar mit 2620 davon und gingen mit einer 48:39-Führung in die Pause. Erst nach der taktischen Umstellung der Colors, Tesfa durch Bangha zu verteidigen, begann die Aufholjagd der Kurstädter. Über ein 16:13 und der Verkürzung des Rückstandes auf 55:61, gelang es Bangha, nicht nur Tesfa aus dem Spiel zu nehmen, sondern auch in der Offensive zog er immer wieder zum Korb. Was nicht reinging, staubten die kräftigen Center Appel, Petrenko oder Duku durch geschickte Rebounds ab und holten Punkt für Punkt auf. Klein und Bangha sorgen für den Sieg Auch wenn die Aufholjagd nicht direkt zu einem Sieg führte, so hatte der UCBB mit dem 72:72 wenigstens die Verlängerung erreicht. Hier gelangen gelang dem Debütanten-Duo 13 der 15 Punkte in der Overtime, was letztlich zum knappen, aber verdienten 87:84-Sieg führte. Nach einer Ruhepause auf einem einstelligen Tabellenplatz, geht es nach den Herbstferien am 10. November bei der LSV Ladenburg wieder auf Korbjagd.(red) Der UCBB spielte mit: Frankline Ngam (24), Kwame Duku (19), Jonas Klein (15), Alexander Appel (12), Aleksey Petrenko (8), Andreas Kunz (5), Stefan Minkov (3), Antonio Colic (1), Angel Sarmiento, Ivan Bajic.

