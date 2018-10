Auf der Erfolgswelle Beim Stutensee-Schwimmfest des Sportvereins Blankenloch gingen jüngst elf Vereine mit insgesamt 291 Schwimmern im sonnendurchfluteten neuen Hallenbad an den Start. Dort fand mit mehr als 1310 Einzel- und 29 Staffelstarts ein Kräftemessen im 25-Meter-Becken statt, wobei es neben Medaillen und persönlichen Bestzeiten auch um Qualifikationszeiten für die bevorstehende badische Kurzbahnmeisterschaft ging. Der RTV war mit 48 Sportlern vertreten. Als unschlagbar in ihrer Altersklasse zeigte sich Sophia Rothecker (Jahrgang 2002). Die 16-jährige Powerfrau ging fünfmal an den Start und gewann dabei jedes Mal Gold (50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil sowie 50 Meter Rücken und 200 Meter Lagen). Zudem sicherte sie sich eine wichtige Qualifikationszeit für die Kurzbahn-Meisterschaften. Ihre Vereinskameradin Tara Walz (Jahrgang 1999) agierte ebenfalls als Goldjägerin: Auch sie ging fünfmal an den Start und holte fünfmal Gold (50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust sowie 50 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling). Bei den Männern sorgte Tim Stucke (Jahrgang 2003) für Aufsehen, indem er in allen Lagen nahezu unaufhaltbar für die Konkurrenz sechs Gold- und zwei Silbermedaillen gewann und zugleich zwei hervorragende Qualifikationszeiten für die Kurzbahn-Meisterschaften rausholte. Auch der RTV-Neuzugang Adrian Orlemann (Jahrgang 2005) erschwamm sich mit seinen 13 Jahren eine Menge Respekt bei den Gegnern: Er holte in mehreren Lagen gleich sieben Medaillen (viermal Gold, dreimal Silber) und zeigte mit zwei erreichten Qualifikationszeiten sein Talent als Allrounder. Sein Vereinskamerad Cengiz Schroll (Jahrgang 2004) steht dem mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen in Nichts nach und positioniert sich als Experte für die 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Brust. Zudem erschwamm sich der RTV noch eine Gold- und eine Silbermedaille in den prestigeträchtigen Staffelwettkämpfen 8x50 Meter Freistil und 4x100 Meter Lagen. Sehr stolz und absolut zufrieden äußerte sich Cheftrainer Eugen Engelhardt laut Mitteilung zu den Leistungen seiner Schützlinge. Insgesamt 136 Medaillen wurden gewonnen (49-mal Gold, 46-mal Silber und 41-mal Bronze) und obendrauf gab es noch 147 neue persönliche Bestzeiten sowie sechs Qualifikationen für die badischen Kurzbahn-Meisterschaften. Damit bestätigte sich das harte Training und die Mannschaft ist auf einem guten Kurs für die Kurzbahn-Meisterschaften. (red)

