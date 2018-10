Gegner das Fürchten lehren

Der EHC Freiburg hatte sich vor der abgelaufenen Saison aus der Regionalliga verabschiedet und im Unterhaus einen Neustart vollzogen. Es folgte der prompte Wiederaufstieg in die höchste Amateurspielklasse. Trainer Peter Salmik geht die neue Saison mit einer gesunden Mischung aus Ex-Profis und jungen Spielern an. Torhüter Haas, Bräuner, Linsenmaier und die Bauer-Brüder waren einige Jahre in der zweiten Liga unterwegs und verfügen neben spielerischer Klasse auch über die nötige Erfahrung. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Kevin Kern und Manuel Kunz, die beide auch schon für die Rhinos aktiv waren. Zwar hat der EHC alle drei Spiele bisher verloren, doch waren diese gegen die favorisierten Teams aus Bietigheim, Heilbronn und Zweibrücken. Unterschätzen dürfen die Nashörner die Wölfe keinesfalls, auch wenn ein Sieg fest eingeplant ist.

Während Freiburg derzeit auf dem letzten Tabellenplatz steht, ist der EV Ravensburg bisher das Maß der Dinge in der Liga und hat einen brillanten Start hingelegt. Der Meister aus Bietigheim (7:3) und dessen Vorgänger Zweibrücken (7:2) wurden zu Hause demontiert, in Eppelheim (3:0) und Stuttgart (3:2 n.P.) bewiesen die TowerStars auch auswärts Stärke. Hatte vor fünf Jahren der damalige Neueinsteiger in die RLSW noch ein massives Sturm- und Torhüterproblem, wurde dieses in den vergangenen beiden Jahren gelöst. Taktisch und läuferisch war das Team schon immer gut ausgebildet. Nun haben sie aber auch die individuelle Qualität, was sich auch im Abschluss abzeichnet. Mit den früheren Zweitligaspielern Johann Katjuschenko, Steffen Kirsch und Andre Martini tummeln sich gleich drei Spieler der Tower- Stars in den Top Ten der Liga-Scorerliste. Gestützt auf die beiden Torhüter David Heckenberger und Markus Leiprecht muss man die Oberschwaben in diesem Jahr auf dem Zettel haben.

Vielleicht hilft es ja, dass das Heimspiel als "Halloween-Special" läuft, um dem Gegner das Fürchten zu lehren. Die Arena wird gruselig dekoriert, die Spieler tragen eigens gefertigte Trikots und die Fans sind aufgerufen, den berüchtigten Hexenkessel anzufeuern. (ndm)