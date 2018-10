Spvgg Ottenau: Heißer Tanz gegen Ketsch

In dergeht es für die Spvgg Ottenau mit einem Doppelspieltag gegen zwei Mannschaften aus dem Verband Baden weiter. Am Samstag beginnt das strapaziöse Wochenende mit dem Heimspiel gegen den 1. TTC Ketsch, Spielbeginn ist um 17.30 Uhr, tagsdrauf ist der Aufsteiger TSV Karlsdorf der nächste Gegner.

Gegen das verlustpunktfreie Team des 1. TTC Ketsch (6:0) dürfte es heiß hergehen. Mit Alexander Krieger verfügen die Nordbadener über einen Topspieler auf dem ersten Platz, der jedoch erst bei einem Match mitwirken konnte. Eine Verletzung könnte seinen Einsatz verhindern. Ketsch präsentierte sich in den ersten Partien der Saison sehr stark. Bei Ottenau wird erstmals in der laufenden Spielrunde Leon Biedermann seine ersten beiden Spiele absolvieren. Für Aaron Kawka, der am Samstag gegen Ketsch fehlen wird, kommt ein Ersatzmann aus der Zweiten zum Zug. Ebenso wird verletzungsbedingt Mannschaftsführer Kresimir Vranjic in beiden Spielen ausfallen. Der zweite Gegner TSV Karlsdorf kam am vergangenen Spieltag in Ketsch 3:9 unter die Räder und bestreitet ebenso zwei Spiele. "Mit einer guten Leistung sollte die Mannschaft aus Karlsdorf, die ziemlich ausgeglichen besetzt ist, zu packen sein", meint Vranjic. "Gegen Ketsch wird es weitaus schwieriger werden. Dennoch wollen wir möglichst beide Spiele für uns entscheiden", erhofft sich der Kapitän insgeheim die volle Ausbeute.

Der TTV Gamshurst erwartet in der Frauen-Badenliga zum Bezirksderby den Tabellenersten TTF Rastatt. Die Gäste werden mit Elisabeth Bittner, Susanne Gibs, Nina Merkel und Vanessa Moch antreten. "Gamshurst hat uns in der vergangenen Saison in beiden Spielen das Leben recht schwer gemacht", warnt Gibs im Vorfeld der Partie, da Gamshurst in beiden Spielen ohne Julia Lubitz antrat. Mareike Allgeier hat sich im vorderen Paarkreuz zu einer unverzichtbaren Größe entwickelt und auch der Neuzugang Ragaa El Bobbou wusste mit guten Resultaten zu überzeugen. Rastatt geht als Favorit ins Derby, tritt der TTV diesmal aber mit Lubitz an, ist ein heißes Gefecht zu erwarten.

Mit dem ersten Saisonsieg rechnet der TTV Kappelrodeck im Heimspiel gegen den Aufsteiger TTF Stühlingen II. Die Mannschaft aus dem Breisgau liegt derzeit mit 0:8 Punkten am Tabellenende. "Die Umstellung von dem Zelluloid- auf den Plastikball bereitet der Mannschaft noch große Probleme", so Kappelrodecks Betreuer Konrad Epple, der jedoch kritisiert, dass mit dem neuen Bällen zu spät trainiert wurde. "Die Mannschaft ist sich aber sicher, dass die Punkte diesmal in Kappelrodeck bleiben werden. Wir haben gut trainiert und die Gegnerinnen sind dem Team bekannt."

Nach der knappen 6:8-Heimniederlage gegen die DJK Rüppurr stellt sich dem TV Weisenbach mit dem Tabellenzweiten TTV Ettlingen ein dicker Brocken in den Weg. Trotz der ansprechenden Leistung gegen die Karlsruher, dürfte gegen die spielstarke Mannschaft aus Ettlingen wohl kaum etwas Zählbares herausspringen für die Murgtälerinnen. Monika Vig hatte mit drei Einzelpunkten die Karlsruherinnen vor größere Probleme gestellt, ob gegen Ettlingen ein ähnlich starker Auftritt wiederholt werden kann? (ti)