Angriff auf Todesstern

Hügelsheim

Gegner das Fürchten lehren Hügelsheim (red) - Dem Eishockeyregionalligist ESC Hügelsheim steht ein hartes Wochenende bevor: Am Freitag treffen die Baden Rhinos in Freiburg auf die Zweitligareserve, ehe es am Samstag im Airpark zum großen Showdown mit dem Tabellenführer Ravensburg kommt (Foto: fuv).

Pforzheim

Rastatter Heber siegen zum Auftakt Pforzheim (red) - Die Hebergemeinschaft Rastatt ist erfolgreich in die neue Wettkampfsaison gestartet: Die Barockstädter reisten nach Pforzheim in die Würmtalhalle, wo man am Ende mit 326,8 Kilogramm zu 201,8 Kilogramm einen ungefährdeten 3:0-Sieg feiern durfte (Foto: HR).

Rastatt

TTF Rastatt auf Platz zwei Rastatt (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer zeigten sich die TTF Rastatt in der Auswärtspartie bei FT V. Freiburg II von ihrer stärksten Seite und rangen den Rivalen mit 9:3 nieder. Mit 10:2 Punkten zogen die TTF mit dem spielfreien Tabellenführer TTC Mühlhausen gleich (Foto: fuv).

Sinzheim

Derbyzeit in der Südbadenliga Sinzheim (moe) - Derbyspieltag in der Handball-Südbadenliga: Am heutigen Freitagabend empfängt Phönix Sinzheim den Lokalrivalen SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto). Am Sonntag steht dann die Parie TuS Helmlingen gegen die SG MuKu auf dem Programm.