Wieder ein dreckiger Sieg? Von Christian Rapp Am Ende, wenn die 90 Minuten vorbei sind, ist Fußball immer noch ein Ergebnissport. Extrapunkte für Schönspielerei, Hacke, Spitze, eins, zwei, drei gibt es nicht. Was zählt, ist das nackte Resultat auf der Anzeigentafel. Davon kann auch Matthias Frieböse ein Lied singen. War es beim vergangenen Heimspiel gegen den Kehler FV aufgrund des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit noch ein Klagelied, so stimmte der Trainer des Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim nach dem 3:2-Auswärtserfolg seiner Wörtelkicker beim FC Denzlingen eher ein Loblied auf den Ergebnissport an. "Mit dem Resultat bin ich natürlich sehr zufrieden, mit der fußballerischen Leistung, die wir gezeigt haben, weniger. Wir haben in den vergangenen Wochen schon besser kombiniert, standen aber teils mit leeren Händen da. Von daher nehme ich auch mal gerne so einen dreckigen Sieg", sagt Frieböse. Ein Lob vom 08-Trainer gibt es dann doch noch für seine Jungs: "Wir haben uns reingearbeitet in die Partie, eine tolle Moral gezeigt und zweimal einen Rückstand gedreht, Kompliment!" Schließlich hat der "dreckige Sieg" für die Blau-Schwarzen vor allem tabellarisch erfreuliche Auswirkungen. Mit nunmehr 15 Punkten hat der SV 08 einen Sprung auf Platz acht gemacht, wenngleich die Gefahrenzone lediglich zwei Punkte entfernt ist. Von dieser ist der kommende Gegner, der Offenburger FV, meilenweit weg. Der Tabellendritte (26 Punkte) hat ganz andere Regionen des Tableaus im Blick - und zwar die ersten beiden Plätze. Nach einem veritablen Durchhänger gegen die Aufsteiger Waldkirch (0:2) und Stegen (0:2) meldete sich die Kneuker-Elf mit dem 1:0-Sieg gegen den Spitzenreiter Freiburger FC eindrucksvoll zurück. Doch Frieböse wittert durchaus Morgenluft. "Die beiden Niederlagen zeigen, dass der OFV durchaus verwundbar ist und im Wörtel sicherlich nicht ins offene Messer laufen will, obwohl sie bestimmt mehr den Ball haben werden", erklärt der 08-Trainer, der vor allem die Offensive der Gäste (31 Treffer) rund um das torwütige Sturm-Duo Fabian Herrmann (9 Tore) und Marco Petereit (7), das von den wieselflinken Dimitrios Tsolakis und Stefano Anzaldi flankiert wird, zum Erliegen bringen will. Seine eigene Offensive wird durch Stoßstürmer Lucas Grünbacher, der gegen Denzlingen berufsbedingt gefehlt hatte, verstärkt, verzichten muss Frieböse dagegen auf "Mentalitätsspieler" Yannis Otto (Bänderriss) und Abwehrrecke Denis Kolasinac (Schambeinentzündung). "Wir müssen unseren Plan verfolgen, die Umschaltmomente nutzen und so effizient wie in Denzlingen sein, dann ist gegen den OFV was drin", sagt der 08-Coach. Im Notfall hätte Matthias Frieböse sicherlich auch nichts gegen einen dreckigen Sieg einzuwenden.

