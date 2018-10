Der Sportdirektor fordert Galligkeit

Von Hans Falsehr Am liebsten würden die Mannschaft und er, so sagt es Marc Lorenz, der Mittelfeldspieler des Karlsruher SC, gar nicht mehr über die blamable 2:5-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden vom vergangenen Sonntag reden. "Wir wollen keine großen Töne spucken, sondern in Unterhaching eine Reaktion zeigen. Wir wollen zeigen, dass wir es anders können, besser können", fügt Lorenz an. Morgen Nachmittag (14 Uhr) bietet sich die Gelegenheit hierzu. Dann gastieren die Badener bei den Münchner Vorstädtern. Ein ähnliches Ansinnen wie Lorenz hatte Oliver Kreuzer bereits auf der Mitgliederversammlung vergangenen Montagabend angekündigt. Sogar versprochen hatte der Sportdirektor auf dieser, dass die Mannschaft gegen den punktgleichen Tabellenvierten Spvgg Unterhaching "ein anderes Gesicht" zeigen werde. Aussetzer wie zuvor schon gegen die Sportfreunde Lotte (1:3) sowie zuletzt den SVWW könne sich der KSC nämlich nicht noch einmal erlauben, so Kreuzer. Auch KSC-Trainer Alois Schwartz nimmt seine Schützlinge vor der morgigen Partie in die Pflicht: "90 Prozent reichen nicht - in keinem Spiel. Damit verliert man. Es müssen immer hundert Prozent sein", stellt er fest. Nur Kritik üben wollte Schwartz zumindest gestern aber auch nicht. "Positiv ist, dass wir vor einem Jahr nach zwölf Spielen 15 Punkte Rückstand auf die begehrten Plätze hatten - heute sind es nur drei." Auch der Coach erwartet in Unterhaching eine Reaktion von seiner Mannschaft - "und dass sie die Punkte mitnimmt". Die personellen Voraussetzungen dafür sind zwar nicht ganz optimal, aber auch nicht gänzlich schlecht. Ersatztorhüter Sven Müller leidet nach seinem Autounfall noch an Schwindelanfällen, weshalb erneut Mario Schragl auf der Ersatzbank sitzen wird. Für Marin Sverko käme nach seiner monatelangen Verletzungspause ein Einsatz zu früh, obwohl der KSC ihn gut gebrauchen könnte, Linksverteidiger Damian Roßbach ist schließlich gelb-gesperrt. Wie er diesen Ausfall kompensieren will, behielt Schwartz gestern noch für sich. Denkbar wäre, dass Rechtsverteidiger Tim Kircher (19) nach bisher zwei Einwechslungen sein Startelfdebüt gibt. "Links kann er auch. Das hat er schon in der U19 gespielt", sagt dazu passend sein Trainer. Denkbar, so Schwartz, seien allerdings auch andere Lösungen. Wie auch immer diese aussehen mögen: Nach den in Rostock (0:1) und gegen Wehen Wiesbaden verlorenen Spielen muss der KSC unbedingt wieder punkten, um nicht wieder den Anschluss zu verlieren. Was es dazu braucht, beschreibt Oliver Kreuzer: "Wir müssen wieder griffig sein, gallig."

