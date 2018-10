Als Spitzenreiter an die Geräte

Bühl

Bühler Turner auf Platz eins Bühl (red) - Die Turner des TV Bühl feierten einen souveränen 49:21-Sieg gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft des TSV Unterföhring und erklommen damit Tabellenplatz eins in der dritten Bundesliga Süd. Es war der dritte Sieg im dritten Wettkampf der Saison. (Foto: ott).

Bisons drehen das Spiel Bühl (win) - Der Fehlstart in die Jubiläumssaison wurde gerade noch so vermieden. Zu Beginn der zehnten Spielzeit in der Volleyball-Bundesliga lagen die Volleyball Bisons Bühl (Foto: toto) gegen Herrsching nach Sätzen bereits mit 0:2 zurück, drehten das Spiel aber und gewannen mit 3:2.

Remis im Bühlot-Derby Bühlertal (red) - Das Aufeinandertreffen der Erzrivalen SV Bühlertal und VfB Bühl in der Landesliga hielt, was es versprach: Vier Tore, zwei auf jeder Seite, ein Lattenknaller, jede Menge Torraumszenen und Spannung bis zur letzten Sekunde sahen die 750 Zuschauer (Foto: toto).

Derbyzeit in Bühlertal Bühlertal (rap) - Es ist soweit: Am Samstag wird der Mittelberg in Bühlertal wieder brennen, wenn der heimische SV in der Fußball-Landesliga den VfB Bühl zum ewig jungen Derby bittet. Die Favoritenrolle liegt klar beim nach zehn Spieltagen noch ungeschlagenen SVB (Foto: toto/av).