Zieht der VfR Achern weiter davon?

Am zwölften Spieltag ist der VfR (28 Punkte) in Hügelsheim (15) zu Gast. Der TuS (26:20) hat bisher genauso viele Tore erzielt wie der Liga-Primus (26:13), musste aber wesentlich mehr Gegentreffer hinnehmen. Gut möglich also, dass die "Abwehrschwäche" des Tabellen-Neunten spielentscheidende Bedeutung erlangt. Acherns Verfolger Gamshurst, Lauf/Obersasbach und Schwarzach (alle 23 Punkte), sowie Sandweier (22) haben morgen Heimrecht. Die vom Papier her einfachste Hausaufgabe hat Schwarzach gegen Schlusslicht Neusatz. Ähnlich klar sind die Rollen in Obersasbach verteilt, wo der Tabellen-13. SV Ulm II nur schwer in die Punkte kommen können wird. Der Tabellenzweite FVG bekommt es mit dem vor der Saison als Titel- beziehungsweise Aufstiegskandidat gehandelten SV Weitenung zu tun. Der SVW zählt zu den auswärtsstarken Mannschaften der Liga, hat aber am vergangenen Dienstag sein Nachholspiel in Leiberstung 1:3 verloren. Sandweiers Gast und Gegner SC Eisental (16 Punkte) ist zwar der untere Tabellennachbar des FVS, aufgrund seiner Punktedifferenz zu den Hausherren (22) aber nur Außenseiter.

Forbach ist erstens seit acht Spielen ungeschlagen, zweitens deshalb Tabellenführer der Kreisliga A, Staffel Nord, und drittens die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Morgen stehen die Schützlinge von Trainer Marc Karcher in Plittersdorf auf dem Prüfstand. Die Gastgeber haben zuletzt zweimal hintereinander gewonnen werden alles in die Waagschale werfen, um auch gegen den Spitzenreiter punkten zu können. Von einem Ausrutscher Forbachs (23 Punkte) könnte Muggensturm (21) profitieren - vorausgesetzt das Trainerduo Patrick Klass/André Nuß und seine Mannschaft sind in Iffezheim erfolgreich. Das aber wird vermutlich sehr schwer. Denn die Gastgeber (29:12 Tore) verfügen aktuell über die zweitbeste Offensive und beste Defensive der Liga. Hörden (Zwölfter) hat alle seine 13 Punkte zuhause geholt und ist die beste Heimelf der A Nord. Dieses Attribut steht gegen den Tabellendritten Obertsrot auf dem Prüfstand, dessen Angriff mit 40 Treffern derzeit absolut "Spitze" ist.

Die ersten fünf der Kreisliga B, Staffel 4 haben sich schon relativ deutlich vom Rest des Feldes abgesetzt. Den Kampf um Platz sechs und den Einzug in die B6 machen wohl Elchesheim II, Niederbühl/Donau (beide 13 Punkte), Weisenbach und Michelbach (beide zwölf) unter sich aus. Weil Elchesheim II bei Türkiyemspor Selbach nur Außenseiter ist, könnte Niederbühl/Donau mit einem Heimsieg gegen den tabellenvorletzten Loffenau II den FV Rot-Weiß II von Platz sechs verdrängen.

In der Kreisliga B, Staffel 5 kommen über den Daumen gepeilt noch acht Mannschaften für vier noch freie Plätze in der B6 infrage. Diesbezüglich besonders interessant sind am Sonntag die Spiele Mösbach (Vierter/21 Punkte) gegen Scherzheim (Dritter 22) und RSC/DJK II (Fünfter/20) gegen Absteiger Bühl II (Siebter/18). (fal)