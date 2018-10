Panthers wollen Boden gutmachen Panthers Gaggenau fordert: "Wir müssen endlich auswärts liefern." Das Saisonziel, das sich die SG Freudenstadt/Baiersbronn gesteckt hat, ist ehrgeizig. Ein Podiumsplatz soll es mindestens sein. Den Sprung in den Kreis der Top-Teams der Handball-Bezirksklasse verhinderte in den vergangenen Jahren die Auswärtsschwäche der Schwarzwälder. Zu häufig entfaltete man in fremder Halle nicht das komplette Potenzial. Auch in der aktuellen Spielrunde blieb die SG in der Rolle des Gastes bislang ohne Erfolg, weshalb Trainer Krzysztof Lisiecki vor dem Topspiel bei denfordert: "Wir müssen endlich auswärts liefern." Die Partie heute in der Rotenfelser Realschulsporthalle könnte sich für die SG als richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf erweisen. Mit einer weiteren Niederlage nach dem 27:30 in Muggensturm und dem 39:40 in Steinbach würde der Tabellenfünfte (6:4) vorerst im Mittelfeld steckenbleiben. Der Schlüssel zum Erfolg wird die Defensivarbeit sein, ist Lisiecki überzeugt. Während seine Truppe die beste Offensive der Liga stellt, offenbarte sie speziell in den Spitzenspielen einige Schwächen in der Verteidigung. Die Panthers (8:2) sind natürlich daran interessiert, dass der direkte Kontakt der Gäste zur Tabellenspitze erstmal abreißt. "Mit einem Sieg haben wir die Chance, einen Mitkonkurrenten auf Distanz zu halten", betont Trainer Christian Kohlbecker. Nach der weitgehend schwachen Vorstellung in der Vorwoche in Sinzheim sieht er aber "eine Steigerung auf allen Gebieten" als notwendig an, um die Punkte einfahren zu können. Schwächeperioden dürfe man sich gegen solch einen Gegner keine erlauben. "Es wird ein schweres Stück Arbeit", vermutet Kohlbecker. Rein tabellarisch betrachtet steigt das Spitzenspiel des Wochenendes in der Wolf-Eberstein-Halle, wo die Reserve der SG Muggensturm/Kuppenheim (11:3) morgen den noch verlustpunktfreien TuS Memprechtshofen (6:0) empfängt. "Memprechtshofen besteht eigentlich nur aus zwei Spielern, die man in den Griff bekommen muss. Mit ihrer individuellen Klasse können Benni Geibel und Sven Urban jedes Spiel alleine entscheiden", erklärt MuKu-Coach Patrik Bukovic. Da sie aber "nicht mehr die Allerjüngsten" seien, müsse das Tempo über 60 Minuten hochgehalten werden, um zum Schluss konditionelle Vorteile zu haben. Allerdings bereitet dem Trainer das eigene Team etwas Rätselraten. Denn nach dem sehr guten Saisonstart ist der Motor mittlerweile gehörig ins Stottern geraten. Auf die hochverdiente Niederlage gegen Helmlingen folgte zuletzt ein äußerst knapper und glücklicher Sieg beim Tabellenletzten Hardt II, der alles andere als überzeugend war. "Irgendwie sind die Unbekümmertheit im Spiel und die Abgeklärtheit vor dem Tor abhanden gekommen", bedauert Bukovic. Vom eigenen Verein gefordert wird die SG Steinbach/Kappelwindeck II, die mit 8:2 Punkten ebenfalls der Spitzengruppe angehört: Morgen geht es in der Bühler Großsporthalle gegen die dritte Mannschaft der Rebland-SG (2:8), die nur noch die Reserve der HSG Hardt (0:10) hinter sich hat. Der Tabellenletzte muss heute Abend bei der HSG Murg (5:7) ran. "Gegen das Schlusslicht sind zwei Punkte Pflicht", betont der Trainer der Murgtäler, Magnus Unger. Nach der anhaltenden Berg- und Talfahrt wolle man sich in den nächsten Spielen wieder stabilisieren. Außerdem erwartet der ASV Ottenhöfen II (4:8) an diesem Wochenende die Helmlinger Reserve (6:4), Ottersweier II (4:8) hat die Sinzheimer Dritte (2:6) zu Gast.(maha)

