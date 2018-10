Bühlertäler Jugend überzeugt bei starker Konkurrenz Am vergangenen Wochenende fand in Calw der Herrmann-Hesse-Cup statt. Dieses Wettkampfturnier hat sich seit 2003 als Sichtungsturnier des Karate-Verbandes etabliert und zählt zu den wichtigsten Kinder- und Jugendturnieren in Süddeutschland in dieser Kampfsportart. Mit 140 Teilnehmern aus 20 teilnehmenden Dojos war die Konkurrenz stark. Zu dem Kinder- und Jugendturnier waren dieses Jahr nur die jungen Nachwuchssportler der Karateabteilung des Budo-Kai aus Bühlertal angereist. Trotz dem kleinen Startaufgebot konnte sich die Tagesbilanz am Ende des Wettkampftages sehen lassen: Die Karateka aus der Talgemeinde verbuchten insgesamt zwei erste, zwei dritte Plätze und einen vierten Rang. In der Altersklasse der Zwölf- bis 14-Jährigen überzeugte Fabienne Braun mit ihrer starken Kata-Darbietung und errang das Finale. Bei dieser Vorführung errang sie Platz vier. Teamkollegin Marianna Schiche kämpfte sich in der Disiziplin Kumite auf Platz drei. In derselben Altersstufe setzte sich Maralie Bennicke im Kumite der Unterstufe gegen ihre Kontrahentinnen durch und unterlag erst im Halbfinale. Sie wurde Dritte. Als Mixed Team traten Mariana Schiche, Fabienne Braun und Falk Pfisterer in der Disziplin Kata Team an und erhielten von den Unparteiischen für ihre Darbietung 24,5 Punkte und sicherten sich damit klar den Sieg vor ihrer Konkurrenz aus Stuttgart, Calw und Nagold. Bei den 16-jährigen Mädchen setzte sich Marla Louis souverän in der Disziplin Kumite durch und siegte. "Die Erfolge der jungen Nachwuchsathleten zeugen von unserer guten Jugendarbeit", bilanzierte Abteilungsleiterin Irene Peter das Abschneiden.(red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben