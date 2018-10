Frieböses goldenes Händchen

Die Hände von Matthias Frieböse waren blass, weil blutleer. Kein Wunder, bei den doch recht kühlen Temperaturen, die am Samstagmittag im Kuppenheimer Wörtelstadion herrschten. Eigentlich hätten die Hände des 08-Trainers jedoch golden schimmern müssen. Schließlich bewies Frieböse mit der Einwechslung von Marek Balzer den richtigen Riecher: Acht Minuten nach seiner Einwechslung stand der Offensivspieler im Strafraum des Offenburger FV goldrichtig und netzte in der 67. Minute unbedrängt zum vielumjubelten Siegtreffer der Kuppenheimer gegen den Verbandsliga-Rangdritten ein.

"Ein dickes Lob an mein Team, sie haben den Matchplan überragend umgesetzt und sich mit dem Sieg belohnt", sagte Frieböse, der besonders den Torschützen des Tages hervorhob: "Es freut mich vor allem für Marek. Natürlich war er unzufrieden, dass er wegen dem Matchplan nicht von Beginn an gespielt hat, doch er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, war sofort drin im Spiel und war eminent wichtig für uns."

Dass die Wörtelkicker gewillt waren, gegen den OFV für eine Überraschung zu sorgen, wurde recht schnell deutlich. Nach einigen leichten Ballverlusten im Aufbauspiel stabilisierte sich vor allem das 08-Mittelfeld, machte im Verbund mit der gut stehenden Abwehrkette die Räume eng und versuchte, vor allem über Flügelflitzer Simon Götz, der gegen OFV-Abwehrrecke Nico Schlieter Schnelligkeitsvorteile besaß, Umschaltmomente zu generieren. So prüfte Götz nach fünf Minuten den Offenburger Schlussmann Jona Leptig erstmals, ein aussichtsreicher Schussversuch nach Götz-Flanke von Steven Herbote wurde gerade noch geblockt (23.). Die Gäste-Elf von Trainer Florian Kneuker hatte zwar etliche Ballbesitzphasen, schob sich das runde Leder jedoch nur in ungefährlichen Zonen zu. Tempodribblings, Doppelpässe oder gar Steilpässe in die Schnittstellen der 08-Abwehr - Fehlanzeige im OFV-Spiel. Dies lag einerseits an einigen einfachen Abspielfehlern, verbunden mit wenig Laufbereitschaft, andererseits lieferten die Knöpfle- städter über 90 Minuten eine taktische Meisterleistung gegen die gefürchtete OFV-Offensive um die Stürmer Marco Petereit und Fabian Herrmann ab: Die Innenverteidiger Denis Smuda und Armin Karamehmedovic stellten das Angriffsduo kalt, die Sechser Alwin Tran und Faruk Karadogan doppelten wenn nötig. So kam der ansonsten torwütige OFV-Angriff (31 Saisontreffer) lediglich zu einer Torchance durch Dimitrios Tsolakis, der nach Petereit-Flanke am langen Pfosten aus fünf Metern die Kugel volley über das Tor drosch, anstatt den Kopf zu nehmen (28.). "Wir sind mit unserem Kombinationsspiel überhaupt nicht in die Box gekommen", stellte Kneuker hinterher fest. Der SV 08 dagegen wäre beinahe schon mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, doch ein gefühlvoller Heber von Sami Saddedine aus 13 Metern touchierte lediglich die Latte (33.).

Auch im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Der OFV hatte Ballbesitz ohne Ende, kam jedoch nicht mal ansatzweise in den 08-Strafraum. Die wenigen Torchancen in dem taktisch geprägten Spiel hatte die Frieböse-Elf - und belohnte sich folgerichtig in der 67. Minute: Eine Hereingabe von Benjamin Radke verlängerte Stürmer Lucas Grünbacher weiter Richtung Balzer. Während sich die Offenburger Abwehr bereits im Winterschlaf befand, schob Balzer den Ball mutterseelenallein ins Tor.

Wer nun mit einem OFV-Sturmlauf rechnete, irrte: Ideenlos spielte sich die Kneuker-Elf den Ball zu, selbst aussichtsreiche Standards verpufften im Ansatz. So hatte der SV 08 wenig Mühe, den Überraschungscoup zu verteidigen. Als Schiedsrichter Pierre Michaelis nach 94 Minuten schließlich die Partie abpfiff, herzte Matthias Frieböse den Matchwinner ausgiebig mit seinen blassen Händen, die gefühlt aber golden schimmerten.

SV 08 Kuppenheim: Hegele - Radke, Karamehmedovic, Smuda, Weißer (59. Balzer) - Karadogan, Tran (85. Oremek) - Götz (90. Holl), Herbote, Saddedine - Grünbacher (72. Weisgerber).

Offenburger FV: Leptig - Leist (75. Osmanov), Kehl, Schlieter - Ernst, Beiser-Biegert, Geiler (85. Matthäi), Tsolakis, Anzaldi (70. Junker) - Herrmann, Petereit.

Schiedsrichter: Pierre Michaelis (Freiburg) - Zuschauer: 250 - Tor: Balzer (67) - Gelbe Karten: Karamehmedovic, Grünbacher, Tran, Weisgerber - Beste Spieler: Götz, Smuda - Leptig.