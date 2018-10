Quist trifft genau in den Winkel

Ganz alleine stand Laetitia Quist da. Sie hatte nur eine einzige Wahl. "Für mich gab es nur ein Eck, wo ich hinwerfen konnte." Und dann hat es die Rückraum-Rakete der SG Steinbach/Kappelwindeck einfach getan: Am Ende eines dramatischen Drittligaspiels gegen den bisherigen Tabellenführer ESV Regensburg - die Uhr in der Bühler Großsporthalle war bereits abgelaufen, auf der Anzeigetafel flimmerte es 27:27 in roten Zahlen - visierte die Linkshänderin die Lücke an, die die ausgestreckten Arme von Sara Mustafic in der Regensburger Mauer glücklicherweise offenbarten, und warf. Der Ball landete genau im Winkel: 28:27! Heimsieg! Großer Jubel!

"Ich bin natürlich froh, dass mir das gelungen ist", sagte die Jugendnationalspielerin in ihrer bescheidenen Art nach dem spielentscheidenden Freiwurf-Coup. Kevin Bauer war angesichts der bärenstarken Leistung seines Teams und dem Last-Second-Sieg weniger zurückhaltend: "Großes Kino", jubilierte der SG-Trainer. "Wir hatten uns eigentlich damit abgefunden, dass wir mit einem verdienten Unentschieden aus der Halle gehen", sagte Arnold Manz, sportlicher Leiter der Rebland-SG, immer noch etwas ungläubig angesichts der Ereignisse.

In der Tat sah es tatsächlich eher nach einem Remis aus, als die überragende Regensburger Strippenzieherin Natascha Weber 30 Sekunden vor Schluss einen mehr als fragwürdigen Siebenmeter zum 27:27 verwandelte. In der verbleibenden Zeit fehlte der SG das Tempo für einen erfolgreichen Abschluss, doch dafür sorgte dann ja die noch 16-jährige Quist und belohnte nicht nur sich, sondern vor allem auch ihre Mannschaftskameradinnen, die in den 60 Minuten zuvor gegen den favorisierten ESV um jeden Meter Hallenboden gekämpft hatten. Schon zu Beginn stellte die SG mit ihrer gut gestaffelten Abwehr und einer gut aufgelegten Olivia Blandl im Kasten die Gäste vor Probleme, allerdings verfügte Regensburg über die individuelle Klasse, um trotzdem zu treffen. Die SG wiederum fand durch schnelle Wechsel im Angriff immer wieder Lücken, die Anina Hodapp, Munja Kotzian oder Verena Keller für Treffer nutzten. Zudem war Simone Falk vom Punkt eine Bank. Weil die SG dennoch einige Chancen versemmelte, ging es lediglich mit 14:13 in die Pause.

Nach dem Wechsel legte die SG weiter vor und konnte von der Bank - etwa mit Stephi Elies, Sarah Daul oder Fitore Aliu - immer wieder für neue Impulse sorgen. Beim 20:22 (45.) hatte der ESV die Partie aber gedreht, doch in dieser Phase erwies es sich als kluger Schachzug, dass Kathrin Gerspach Regensburgs Weber an die kurze Leine nahm. Die SG glich schnell aus, ging mit 26:24 in Front (52.) und behielt auch in der hektischen Schlussphase die Nerven. Allen voran Laetitia Quist, die inder blauen Jubeltraube auf einmal gar nicht mehr allein war.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Blandl, Federau, Wunsch - S. Falk 8/7, Quist 5, Kotzian 4, Elies, Hodapp je 3, Keller, Aliu je 2, Manz 1, Droll, Hildebrand, Daul, Gerspach, Müller.

EVS Regensburg: Vidrsperkova - Fuhrmann 7, Weber 6/5, Negrutiu-Chirila 5, Mustafic 4, Vlackowa 3, Schiegerl 2, Popovici, Klenk, Ohsam.

Schiedsrichter: Jung/Schmack (Filderstadt/Neckarsulm) - Zuschauer: 200 - Zeitstrafen: 1 / 0.