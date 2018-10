Titelambitionen untermauert Oberliga Baden eindeutig ihre Titelambitionen. Das Team von Trainer Christian Zimmer machte vom Start weg klar, dass es für den Gast vom Neckar an diesem Tag nichts zu erben geben wird. André Kreß sorgte mit einer Aufschlagserie für die schnelle 9:3-Führung, die in der Folge konsequent ausgebaut wurde. Heidelberg war bis zum Ende dran, ehe Kreß mit seinen Aufschlägen die 2:0-Führung im zweiten Satz klar machte. Heidelberg fehlten am Ende die Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Mit einem unerwartet souveränen 3:0-Erfolg (25:15, 25:22, 25:16) im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten Heidelberg untermauerten die Volleyballer des TV Kappelrodeck in derOberliga Baden eindeutig ihre Titelambitionen. Das Team von Trainer Christian Zimmer machte vom Start weg klar, dass es für den Gast vom Neckar an diesem Tag nichts zu erben geben wird. André Kreß sorgte mit einer Aufschlagserie für die schnelle 9:3-Führung, die in der Folge konsequent ausgebaut wurde. Heidelberg war bis zum Ende dran, ehe Kreß mit seinen Aufschlägen die 2:0-Führung im zweiten Satz klar machte. Heidelberg fehlten am Ende die Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Den ersehnten ersten Saisonsieg holte sich Bühl II, das den KIT Sport-Club unerwartet deutlich mit 3:0 (25:10, 25:22, 26:24) schlug. Bühl legte los wie die Feuerwehr und holte sich in nur 18 Minuten den ersten Satz. Danach wurde Karlsruhe zwar stärker, lag aber auch im zweiten Satz nie in Führung. Eng wurde es im dritten Satz, in dem Bühl den Auftakt verschlief, sich dann aber eindrucksvoll zurückkämpfte und verdient siegte. Den Sieg verspielt, aber wenigstens einen Punkt gerettet hat die TG Ötigheim in der Verbandsliga. Gegen Oberliga-Absteiger Blankenloch II lag Ötigheim zweimal in Führung, musste am Ende aber eine bittere und völlig unnötige 2:3-Niederlage (25:18, 13:25, 25:21, 22:25, 6:15) einstecken. Ötigheim verpasste es, den Schwung aus dem ersten Satz in den zweiten Durchgang mitzunehmen. Deutlich besser als die Männer machten es die Ötigheimer Frauen, die in der Landesliga gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr III zu einem mehr als deutlichen 3:0-Sieg (25:21, 25:11, 25:7) kamen. Nachdem das Team seine Anfangsnervosität abgelegt hatte, gab es kein Halten mehr. Die Gastgeberinnen wurden im weiteren Spielverlauf regelrecht gedemütigt. Ein klarer Sieg gefolgt von einer unnötigen Niederlage - so ganz zufrieden konnten die Nachwuchs-Bisons des TV Bühl III am Wochenende nicht sein. Die jüngste Mannschaft der Liga holte sich zunächst einen klaren 3:1-Sieg (25:17, 25:21, 20:25, 25:13) gegen das stärker eingeschätzte Hagsfeld, um dann gegen die zuvor sieglose vierte Mannschaft des SSC Karlsruhe mit 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) zu verlieren. Knackpunkt dürfte bereits der erste Satz gewesen sein, in dem Bühl eine schnelle 9:1-Führung nicht zum Satzgewinn nutzen konnte.(win)

