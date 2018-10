Gleich zwei Konkurrenten lassen Federn

Der SV Nollingen bleibt trotz seiner zweiten Niederlage in Serie mit 8:4 Punkten Tabellenführer in der Verbandsliga der Frauen. Das Heimspiel gegen den TTC Steinach endete mit einer knappen 6:8-Niederlage. Der TV Bühl erkämpfte sich im Gastspiel beim TTSV Mönchweiler ein 7:7-Remis, im Heimspiel gegen den TTC Altdorf wurde der erhoffte Punktgewinn durch die 6:8-Niederlage jedoch knapp verfehlt. Bei der Punkteteilung zwischen Bühl und Mönchweiler schrammten die Gäste nur knapp am ersten Saisonsieg vorbei. Zwei Fünfsatzniederlagen von Nadja Faller/Lisa Weitzel im Doppel und von Kathrin Faller gegen Sabine Hess machten den Bühlerinnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Gegen Altdorf erwischten die Bühlerinnen den besseren Start und ging mit 3:1 in Führung. Im letzten Spielabschnitt rechnete nach dem 6:6-Gleichstand alles mit einem erneuten Unentschieden, doch Kathrin und Nadja Faller konnten dem Druck nicht standhalten.

Der TTC Iffezheim setzte sich nach dem Gewinn des Schlussdoppels in der Landesliga der Männer beim Konkurrenten TTC Willstätt knapp mit 9:7 durch, musste aber dennoch seine Tabellenführung an den TTV Gamshurst abgeben. Durch einen 9:1-Kantersieg über den TTC Altdorf konnte Gamshurst dank des um ein Spiel besseren Spielverhältnisses die punktgleiche Mannschaft des TTC Iffezheim in der Tabelle überflügeln.

Der TTC Rauental feierte am Samstag gegen die TTG Ulm ebenfalls einen 9:1-Sieg, im Heimspiel am Sonntag wurde die DJK Offenburg II mit einer 9:4-Packung auf die Heimreise geschickt. Gegen die TTG Ulm erhöhten Yannick Pach und Philipp Vater nach drei Doppelerfolgen auf 5:0, ehe Alexander Opolka den Ehrenpunkt der Gäste kassierte. Oliver Böhm, Miguel Rodriguez und Alexander Immler zogen auf 8:1 davon, Pach vollendete zum 9:1-Gesamtsieg. Auch gegen Offenburgs Reservemannschaft gelang Rauental eine 3:0-Führung aus den Doppelspielen.

In der Bezirksliga der Männer rückten die führenden Teams durch die überraschend klare 3:9-Heimniederlage des TV Weisenbach im Murgtalderby gegen die Spvgg Ottenau III enger zusammen. Weisenbach wehrte sich vergebens gegen die Heimpleite, die Ausbeute von nur einem Fünfsatzsieg in sechs Entscheidungssätzen führte zu den ersten beiden Minuszählern der Saison. Nach drei Doppelniederlagen konnten die Gastgeber nur im vorderen Paarkreuz durch Gerhard Egner und Attila Vig für die drei Gegenpunkte sorgen. Im zweiten Derby gelang Weisenbach ein 9:3-Erfolg beim TV Gernsbach.

Die Führungsposition behauptete der TB Bad Rotenfels dank eines 9:0-Knallers gegen Gernsbach. Der TB Sinzheim schob sich mit einem 9:0-Sieg über den Rastatter TTC auf Rang drei vor. Mit zwei Erfolgen aus dem Doppelspieltag schob sich das Reserveteam der TTF Rastatt - nach dem 9:6-Sieg gegen TB Gaggenau wurde die zweite Partie beim TTV Kappelrodeck mit 9:0 gewonnen - auf den vierten Tabellenrang vor. Aus dem Tabellenkeller verabschiedete sich der TTC Iffezheim II mit zwei 9:5-Erfolgen über den TTV Bühlertal und beim TTV Kappelrodeck.

Der TTV Au am Rhein übernahm mit einem 9:5-Auswärtserfolg beim SV Weitenung mit 9:1 Punkten die Spitzenposition in der Bezirksklasse der Männer. Der bisherige Tabellenerste TTC Rauental II patzte im Topspiel bei der TTG Bischweier und unterlag deutlich mit 3:9. Der TV Neuweier schrammte nur knapp an der ersten Niederlage vorbei. Nach einem 4:8-Rückstand retteten die Neuweierer im Heimspiel gegen den TTC Iffezheim III in einer erfolgreichen Aufholjagd zum 8:8-Endstand zumindest einen Zähler. Nach Sätzen hatte Neuweier ein Plus von 34:30, wegen der mageren 1:4-Ausbeute in den Entscheidungssätzen reichte es aber nicht zum doppelten Punktgewinn.(ti)