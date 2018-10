Panthers-Sieg nach dem Schlusspfiff Mit der letzten Aktion des Spiels haben die Panthers Gaggenau in der Handball-Bezirksklasse die Verbindung zu Verfolger Freudenstadt/Baiersbronn gekappt. Ein von Arne Koinzer verwandelter Siebenmeter bescherte den Panthers einen glücklichen 22:21-Erfolg. Panthers Gaggenau - SG Freudenstadt/B. 22:21. Von Beginn an merkte man der Partie an, dass es für beide Teams um sehr viel ging. Die Gastgeber profitierten in der ersten Halbzeit davon, dass Torhüter Yannic Hitscherich eine überragende Leistung ablieferte. Mit der dritten Zwei-Minuten-Strafe gegen Marcel Bauer geriet das Spiel der SG ins Stocken. In der 59. Minute kamen die Panthers zum umjubelten Ausgleich. Eine Zeitstrafe gegen Kohlbecker spielte eigentlich der SG in die Karten, aber die Abwehr der Murgtäler erkämpfte sich Sekunden vor Abpfiff nochmals den Ball. Die Gäste unterbanden den Gegenangriff mit einem unsportlichen Foul, den fälligen Siebenmeter verwandelte Arne Koinzer nach dem Schlusspfiff. Tore für Gaggenau: Koinzer 6/5, Wagner 5, Spallek 4, Elies, Isufi je 3, Friedrich 1 - für Freudenstadt: Waller 6, Bauer 4/1, H. Benzing, Schwab je 3, Baur, Tuka je 2, Käser 1. SG Muggensturm/K. II - TuS Memprechtsh. 31:20. Die SG legte los wie die Feuerwehr. Über 4:0 (9.) und 8:2 (13.) wurde der Grundstein für ein beruhigendes Spiel gelegt. Danach kam der TuS besser ins Spiel, doch die MuKus spielten konzentriert weiter und bei besserer Chancenverwertung wäre man schon zur Pause mit mehr als drei Toren Unterschied in Führung gewesen. Tore für MuKu: Dey 5, P. Freyer 5/2, Jülch 4, Niethammer, Gruttke, Jung, Dzierzawski je 3, Josenhans, M. Freyer je 2, Ehret 1 - für TuS: Lacker, Koch je 4, Geibel 4/4, Urban, Clemens, Schneider je 2, Fuchs, Trinkaus je 1. SG Steinbach/K. II - SG Steinbach/K. III 40:35. Das einzige vereinsinterne Duell der Bezirksklasse endete mit einem 40:35-Sieg für die zweite Mannschaft der Rebland-SG. Tore für SG II: Keller 11, C. Höll 10/4, Gartner 5, J. Höll 5/1, Braun, Misetic je 4, Kern 3, Schlageter, Kohler je 1 - für SG III: Herrmann 5, Ehm, Pfetzer, Schmitt je 4, Wigant 3, Burg, Denz, Lienhart je 1. ASV Ottenhöfen II - TuS Helmlingen II 28:30. Im ersten Durchgang verbuchte der ASV Vorteile für sich, beim 10:7 (20.) waren die Hausherren erstmals drei Tore vorne. Einen 10:14-Rückstand konnte der TuS zur Pause noch etwas verkürzen (14:12), beim 17:17 lag man wieder gleichauf. Allerdings mussten die Gäste danach bis zum 22:22 wieder hinterherlaufen. Tore für ASV: Münz 9/3, P. Schmälzle 6, Steimle 5, Bohnert 5/1, C. Schmälzle 2, Bühler 1 - für TuS: Bertsch 5, S. Schmitt 5/3, T. Karch 4, Lasch 4/2, F. Fritz, J. Karch, L. Schmitt je 3, T. Fritz 2, Kempf 1. TS Ottersweier II - BSV Sinzheim III 33:20. Gegen den Aufsteiger hatte die TSO zunächst Probleme. Im Anschluss aber übernahm die Defensive der Hausherren die Kontrolle. Tore für TSO: Krumpolt 6, M. Seiler 5/3, Schrempp 4, T. Seiler, Falk, Rohe, Burger je 3, M. Huck, Y. Huck je 2, Huber 1, Uibel 1/1 - für Sinzheim: Lorenz 5, Vogel 4, Herbert 3/1, Richter, Walter, Lorenz je 2, Konrad, Pflüger je 1. HSG Murg - HSG Hardt II 35:23. Die HSG ließ ihren Gästen zunächst nicht den Hauch einer Chance. Nach elf Minuten stand es 9:1. Nach der Pause erhöhten die Hausherren auf 19:9, aber ähnlich wie in Hälfte eins verpasste man es, den Sack frühzeitig zuzumachen. Tore für Murg: Grässel 10/4, Unger 8, Schaal 5, Felder 4, Baier 3, Albrecht 2, Huber, Karcher, Krämer je 1 - für Hardt: Berndt 6/1, Schuster 5, Wiesner 4, Trauth 3, Gärtner 2, Hofmann, Volz, Wild je 1. In der Frauen-Bezirksklasse musste die TS Ottersweier III ihre erste Saisonniederlage hinnehmen (18:21 gegen Panthers Gaggenau II). Die Reserve der SG Baden-Baden/Sandweier siegte knapp bei Steinbach/Kappelwindeck IV (22:21). (mabu)

