An Balken und Barren eine Bank

Kristina Bilusic, Tijana Cvetkovic, Antonija Schweikert, Luana Frangella, Anna Gmünd und Ranja Vieru gingen in der "Altersklasse zehn" an den Start. Am Sprung zeigten sie sehr gute Leistungen und konnten das zweibeste Ergebnis für sich verbuchen. Doch am Ende landeten sie auf dem undankbaren vierten Platz mit 159,1 Punkten. In diesem Wettkampf siegte der TV Bühl (165,95). Beste TBG-Turnerin war Gmünd mit 53,2 Punkten.

In der "Altersklasse zwölf" siegten Jule Mühlchen, Deborah Haupt, Luana Todaro, Sophia Ermantraut, Patricia Schweitzer und Shanna Fichtler deutlich mit 171,45 Punkten. Am Sprung und Boden zeigten sie die besten Leistungen und auch am Schwebebalken erzielten sie das zweitbeste Ergebnis. Mühlchen war nicht nur beste TBG-Turnerin, sondern auch beste Turnerin in diesem Wettkampffeld mit 59,6 Punkten; an Balken und Boden gelang ihr der Tageshöchstwert. Ermantraut erhielt am Sprung die Tageshöchstwertung.

Annalena Todaro, Rebecca Haupt, Emilia Senger, Marie-Katharina Nikitin, Sinja Huck und Jule Zink freuten sich ebenfalls über ein Spitzenergebnis: Sie gewannen mit über sechs Punkten Vorsprung und 175,6 erturnten Punkten den Wettkampf der Altersklasse 14. Der TuS Hügelsheim landete auf Rang zwei und der TB Sinzheim auf Platz drei. Die Gaggenauerinnen entschieden Sprung, Barren und Boden für sich. Auch die beste Turnerin kam vom TBG: Huck (59,55) erturnte am Sprung und Boden den Tageshöchstwert. Todaro glänzte am Barren und erhielt die beste Wertung (14,95).

Die älteren Turnerinnen traten beim Kürwettkampf in der "Leistungsklasse drei" an. Hier konnten Nele Mühlhauser, Paula Braun, Alina Mühlchen, Svenja Busch, Hannah Zink, Nadja Wurz und Bianca Kohlbecker mit dem TuS Hügelsheim gleichziehen und landeten im Vorkampf gemeinsam (148,6) auf dem ersten Platz. Dritter wurde der TV Muggensturm (144,8) gefolgt vom TV Muggensturm II (136,25). Am Balken und Boden konnten die TBG-Turnerinnen das höchste Geräteergebnis verzeichnen; auch am Barren lief es mit dem zweitbesten Ergebnis gut. Am Sprung verloren sie wichtige Punkte. Weil Wurz das Team nicht länger unterstützen kann, wird es schwer, diesen Platz zu halten. Mühlhauser zeigte mit 49,95 Punkten ihre Bestleistung und war zweitbeste Turnerin in diesem Wettkampffeld. Am Boden legte sie eine sauber ausgeturnte Übung aufs Parkett und erhielt den Tageshöchstwert (14,1).

In der LK vier konnten sich Sara Herbst, Pauline Rabold, Saskia Huck, Jana Brendel, Denise Nawroth, Altina Bajra und Vanessa Ollhoff über den zweiten Platz (141,4) freuen - ein sehr gutes Ergebnis bei einem Wettkampffeld von neun Mannschaften. Nur dem TV Wintersdorf (143,5) mussten sie den Vortritt lassen. Am Boden erzielten sie das beste Geräteergebnis und auch am Barren erreichten sie das zweithöchste Ergebnis. Beste TBG-Turnerin war Denise Nawroth mit 44,25 Punkten. Nun gilt es, die guten Plätze im Endkampf am 17. und 18. November in Iffezheim zu verteidigen oder sogar noch zu verbessern.(red)