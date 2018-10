Franz Henke ist zurück an Bord

Er ist wieder da. Nachdem Franz Henke am Ende der vergangenen Saison mit Meister- und Aufstiegsehren verabschiedet wurde, meldet sich der langjährige Kapitän des TVS Baden-Baden nun einigermaßen überraschend zurück. Schon beim morgigen Auswärtskracher bei der HSG Konstanz steht der Vollbluthandballer dem Drittliga-Aufsteiger wieder zur Verfügung. So sehr sein berufsbedingter Abgang im vergangenen Mai bedauert wurde, so groß ist nun die Freude, dass sich der 27-Jährige wieder das grün-weiße Trikot überstreifen wird.

"Wir sind natürlich froh, dass er wieder an Bord ist", sagt Ralf Ludwig, "das gibt den Jungs mit Sicherheit einen Motivationsschub", hofft der TVS-Trainer. Knapp vier Jahre war Henke Spielführer bei den Mittelbadener und dabei stets ein Muster an Einsatzfreude. Bei seinen Teamkollegen ist er mit seiner Ausstrahlung deshalb höchst angesehen. Und auch handballerisch kann der Rechtshänder seinem TVS weiterhelfen. Gerade wenn es darum geht, die "Abwehr zu stabilisieren, kann es sein, dass wir ihn reinwerfen", sagt Ludwig, der vor allem Henkes Qualitäten im Eins-gegen-Eins schätzt. Und genau die werden gegen den Tabellenzweiten vom Bodensee besonders gefragt sein.

Wenn man es genau nimmt. war Franz Henke eigentlich gar nie richtig weg. Schon gar nicht emotional. Der Polizist musste wegen anhaltender Sprunggelenksprobleme und einer berufsbedingten sportmedizinischen Untersuchung kürzertreten, hat aber Teile der Vorbereitung absolviert und mittlerweile auch einige Trainingseinheiten unter voller Belastung in den Beinen. "Ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr", sagt Henke selbst und freut sich über die "überraschend schnelle" Genesung seines Knöchels. "Ich freue mich riesig", sagt der Ex-Kapitän vor der Rückkehr ins Team.

Die Kollegen haben - mit Henke auf der Tribüne - am vergangenen Wochenende "das bis jetzt beste Spiel in der dritten Liga abgeliefert", lobt Ludwig: "Wir haben kaum Fehler gemacht, sehr schönen und flotten Handball gespielt, sind beherzt ins Eins-gegen-Eins gegangen, auch die Ballpassagen waren gut anzusehen", gerät der Coach regelrecht ins Schwärmen. Der Schönheitsfehler allerdings: Das Spiel beim Tabellenführer ging mit vier Toren verloren. "Die waren schon auf extrem hohem Niveau", berichtet Ludwig.

Das gilt freilich auch für den morgigen Gegner, schließlich rangiert die hoch gewettete HSG auf Platz zwei. Ludwig will vor der Partie, die live im Internet auf www.sportdeutschland.tv übertragen wird, nicht von einem Sieg sprechen, wenn wir "das Niveau wie gegen Heilbronn abrufen", könnte etwas Zählbares herausspringen. Vielleicht nicht unbedingt in der schmucken Schänzle-Halle am Bodensee, aber bestimmt im Heimspiel am Sonntag gegen Balingen II.